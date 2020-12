Europäer machen Iran Druck im Streit um Atomabkommen

Berlin (Reuters) - Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den Iran dazu aufgerufen, das internationale Atomabkommen nicht aufs Spiel zu setzen.

Irans jüngste Ankündigung, drei zusätzliche Kaskaden fortschrittlicher Zentrifugen in der Urananreicherungsanlage in Natans installieren zu wollen, verstoße gegen das Abkommen und sei zutiefst besorgniserregend, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister der drei Vertragsstaaten vom Montag. Die Europäer wollten an dem Abkommen festhalten, das "eine bedeutsame Errungenschaft der multilateralen Diplomatie und der globalen Nichtverbreitungsarchitektur" sei.

Man sehe auch mit Sorge, dass das iranische Parlament ein Gesetz verabschiedet habe, durch das Irans Atomprogramm deutlich ausgeweitet und der Zugang für Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) eingeschränkt werden könnte. Diese Maßnahmen wären nicht vereinbar mit dem Abkommen und Irans weiteren Verpflichtungen im Nuklearbereich, erklärten die drei Außenminister. Auch für den Iran wäre eine Rückkehr zu dem Abkommen "von Vorteil". Die Außenminister forderten dazu auf, den Amtsantritt von Joe Biden als US-Präsident abzuwarten, weil man sich von diesem eine andere Haltung als vom derzeitigen Amtsinhaber Donald Trump erhoffe. Trump hatte das Atomabkommen einseitig aufgekündigt.