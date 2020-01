Europäer zünden nächste Eskalationsstufe im Atomstreit mit dem Iran

Berlin (Reuters) - Nach den jüngsten Verstößen des Iran gegen das Atomabkommen erhöhen die Europäer den Druck auf die Führung in Teheran.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien starteten am Dienstag den in dem Vertrag enthaltenen Streitschlichtungsmechanismus, der in letzter Konsequenz zur Wiedereinsetzung der UN-Sanktionen gegen die Islamische Republik führen könnte. Die drei Länder machten jedoch deutlich, dass sie mit diesem Schritt keine neuen Strafmaßnahmen, sondern vielmehr die Rettung der Vereinbarung anstrebten.

"Wir tun dies in gutem Glauben mit dem übergeordneten Ziel, die Nuklearvereinbarung mit Iran zu erhalten, sowie in der ehrlichen Hoffnung, durch konstruktiven diplomatischen Dialog einen Weg aus dieser Sackgasse zu finden, die Vereinbarung erhalten und uns weiterhin in ihrem Rahmen zu bewegen", erklärten die sogenannten E3. "Dementsprechend schließen sich unsere drei Länder keiner Vorgehensweise an, die zum Ziel hat, maximalen Druck auf Iran auszuüben. Wir hoffen, Iran dazu zu bewegen, seine Verpflichtungen aus der Nuklearvereinbarung wieder uneingeschränkt einzuhalten."