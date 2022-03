Europäische Banken auf dem Prüfstand

Werbung



Diese Informationen richten sich auschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.



Die Renditen am US-Anleihemarkt steigen weiter. Davon profitieren unter anderem die Bankaktien, die zuletzt durch den Ukraine-Krieg mit Mitleidenschaft geraten waren. In unserem heutigen Livestream werfen wir daher einen Blick auf Deutsche Bank & Co.

Börsentäglich vereinen wir Theorie und Praxis. Erarbeiten Sie live mit unseren Experten interessante Tradingideen. Lernen Sie gleichzeitig, wie interessante Tradingsetups erstellt werden und mit welchen Tradingansätzen unsere Experten arbeiten.