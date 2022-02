Europäische Börsen vor EZB-Entscheid auf Tauchstation

Frankfurt (Reuters) - Vor dem EZB-Entscheid am frühen Nachmittag haben die Anleger an den europäischen Aktienmärkten Vorsicht walten lassen.

Gespannt warteten die Investoren, wie die Währungshüter auf den anhaltend hohen Preisdruck in der Euro-Zone reagieren. "EZB-Chefin Christine Lagarde wird nicht darum herumkommen, auf die Zinserwartung auf dem Parkett einzugehen", sagte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Entscheidend werde, ob Lagarde Zinserhöhungen in diesem Jahr weiterhin für so unwahrscheinlich halte, wie sie das bisher getan habe. Der Dax verlor am Donnerstag 0,5 Prozent auf 15.529 Zähler, der EuroStoxx50 gab 0,9 Prozent nach.

Unter Druck setzt die EZB vor allem die Teuerungsrate, die im Januar bei 5,1 Prozent lag und damit weiter über die Zielmarke der EZB von 2,0 Prozent hinausgeschossen ist. Die Zentralbank kommt damit in Erklärungsnöte, da sie mit einem schrittweisen Abklingen des Preisdrucks rechnet. Den Leitzins hält die EZB bereits seit März 2016 bei 0,0 Prozent. In den USA sind die Überlegungen schon ein deutliches Stück weiter: Die US-Notenbank Fed hat für März die Zinswende signalisiert. Die US-Währung ist deswegen seit Wochen im Aufwind. Am Donnerstag legte der Dollar-Index 0,3 Prozent auf 96,19 Punkte zu. Der Euro gab 0,2 Prozent auf 1,1278 Dollar nach.

LEGT DIE BANK OF ENGLAND NACH?

Bei der Bank of England (BoE) steht am Mittag ebenfalls der Zinsentscheid auf der Agenda. Die Währungshüter waren im Dezember als erste der führenden Zentralbanken mit einer Zinserhöhung vorgeprescht - und zwar von 0,1 auf 0,25 Prozent. Nun könnte sie einen Viertelpunkt auf 0,5 Prozent draufsatteln.

Neben den Notenbanken hielten jedoch auch zahlreiche Bilanzen aus dem In- und Ausland die Anleger auf Trab. Im Dax rutschten Infineon trotz einer höheren Jahresprognose um viereinhalb Prozent ab und bildeten damit das Schlusslicht im deutschen Leitindex. "Teilweise gibt es Sorgen, die Zyklus-Spitze könnte bald erreicht werden", sagte ein Händler. Die Techwerte hatten europaweit das Nachsehen, weil die gedämpften Wachstumssaussichten von Facebook-Eigentümer Meta den Investoren auf die Stimmung schlugen. "Zahlen und Ausblick deuten darauf hin, dass sich der Konzern auf dem absteigenden Ast befinden könnte", sagte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Der europäische Tech-Index verlor knapp zwei Prozent. Meta fielen im nachbörslichen Handel an der Wall Street um mehr als 20 Prozent.

Nach oben ging es dagegen für die Deutsche Telekom. Erfreuliche Zahlen der US-Tochter T-Mobile US trieben die Titel um 3,2 Prozent auf ein Vier-Monats-Hoch von 17,42 Euro. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr mehr neue Kunden angelockt als erwartet. Zeitweise deutlich zulegen konnten auch Siemens Healthineers mit einem Plus von mehr als drei Prozent. Ein Quartalsergebnis über den Erwartungen und eine höhere Prognose sorgten für zufriedene Gesichter. Das Geschäft mit Corona-Schnelltests beflügelte den Erlanger Medizintechnik-Konzern.

An der Londoner Börse profitierten Shell von den gestiegenen Gas- und Ölpreisen. Der britisch-niederländische Ölkonzern verbuchte einen Gewinnsprung und hob die Dividende an. Die Aktie kletterten um bis zu 2,1 Prozent auf den höchsten Stand seit zwei Jahren.