Europäische Wissenschaftler präsentieren Grundgerüst für Corona-App

Berlin (Reuters) - Eine Gruppe europäischer Wissenschaftler will noch am Mittwoch eine Technik für Corona-Tracking-Apps vorstellen.

"Unser Ziel ist es, das Grundgerüst für die digitalen zentralen Komponenten im Kampf gegen Covid-19 anzubieten", heißt es in der Einladung von Hans-Christian Boos, Gründer der Firma Arago, der auch dem Digitalrat der Bundesregierung angehört. An der paneuropäischen Privacy Preserving Proximity Tracing-Initiative (PEPP-PT) sind 130 Wissenschaftler aus acht europäischen Ländern beteiligt.

"Die PEPP-PT Plattform, auf die Andere aufsetzen können, beinhaltet ein anonymes und die Privatsphäre schützendes digitales Tracing-Konzept, das in voller Übereinstimmung mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung ist und auch für Reisen zwischen Staaten genutzt werden kann", heißt es in der Einladung.

Derzeit liefern sich etliche Länder ein Rennen um eine Corona-Tracing-App, die als Voraussetzung für die Lockerung von Ausgangsbeschränkungen angesehen wird. In Singapur, Südkorea und China sind entsprechende Apps schon im Einsatz, die Benutzer durch automatisierte Hinweise auf dem Smartphone davor warnen, dass sie in Kontakt mit Infizierten gekommen sind. Dadurch soll die Virus-Ausbreitung drastisch reduziert werden. Die Nutzung dieser Apps sei aber wegen anderer Datenschutzvorschriften in Deutschland nicht möglich, heißt es in Regierungskreisen.

Für eine App werden unterschiedliche technische Möglichkeiten genutzt: Die PEPP-PT-Plattform etwa nutzt Bluetooth, um die Annäherung von Smartphone-Besitzer zu registrieren. Das Startup GeoHealthApp in Hannover entwickelt dagegen eine App auf Grundlage von GPS-Ortungen. Die meisten deutschen Politiker dringen auf einen freiwilligen Einsatz einer solchen App. Daten sollen nur anonymisiert verwendet und nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht werden. Als entscheidend wird von den Entwicklern angesehen, dass ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung eine solche App auch nutzt. In Deutschland soll eine unter Regie des Gesundheitsministeriums entwickelte App nach Angaben aus Regierungskreisen Mitte April auf dem Markt kommen.