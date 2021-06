Europäisches Parlament fordert Ende der Käfighaltung

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europaparlament will die Käfighaltung in der Europäischen Union schrittweise abschaffen. Es solle geprüft werden, ob die Praxis bis 2027 beendet werden könne, hieß es in einem am Donnerstag angenommenen Positionspapier. Für die Abschaffung soll es demnach eine angemessene Übergangsphase geben. Landwirte und Viehzüchter sollten unterstützt und geschult werden. Auch eingeführte Tierprodukte sollen nach Willen der Abgeordneten EU-Standards erfüllen - auch in Bezug auf käfigfreie Haltung.

Die Forderungen des Parlaments gehen auf die Bürgerinitiative "Schluss mit der Käfighaltung" zurück. Fast 1,4 Millionen Menschen unterschrieben den Aufruf nach einer artgerechteren Haltung von Nutztieren. Dem Organisatoren der Initiative zufolge leben in Europa Hunderte Millionen Legehenne, Hasen, Schweine, Kälber und Enten in Käfigen.

Einige Verbote zur Käfighaltung gibt es in der EU aber bereits. Reizarme Käfigbatterien für Legehennen dürfen seit bald zehn Jahren nicht mehr verwendet werden, für Kälberboxen und die Kastenhaltung von Sauen gibt es Teilverbote.

EU-Vizekommissarin Stella Kyriakides sagte, die Kommission befasse sich mit den Forderungen der Initiative. Die Frage sei nicht, ob man die Ziele angehen solle, sondern wie ein Ende der Käfighaltung für bestimmte Tierarten erreicht werden könne. Matthias Wolfschmidt von der Verbraucherorganisation Foodwatch sagte, die Kommission habe die moralische Verpflichtung, die grausame Praxis endgültig zu beenden. "Es ist höchste Zeit, dass die EU für alle landwirtschaftlichen Nutztiere Haltungsbedingungen und Gesundheitsschutz per Gesetz so vorschreibt, dass wir Tiere wirklich nachhaltig schützen."/rbo/DP/mis