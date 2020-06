Europas Anleger hoffen auf EU-Hilfsfonds - Wirecard-Krimi

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger an der Frankfurter Börse bleiben am Hexensabbat auf der Hut. Die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle in der Coronavirus-Pandemie dämpfte am Freitag die Kauflaune, zugleich hoffen Börsianer vor dem EU-Gipfel weiter auf eine rasche Konjunkturerholung.

Aufmerksamkeit zog zudem erneut der Krimi beim Zahlungsabwickler Wirecard auf sich. Der Dax legte 0,6 Prozent zu auf 12.360 Punkte, der EuroStoxx50 gewann 0,7 Prozent auf 3273 Zähler. "Die Börsianer sind aktuell auf der Suche nach einer Richtung", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. "Niemand weiß so ganz genau, wo die Reise in den kommenden Wochen hingeht." Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten in einer Videokonferenz über das 500 Milliarden Euro schwere Hilfspaket, das den besonders schwer von der Pandemie betroffenen Staaten zugute kommen soll, etwa Italien oder Spanien. Mit einer Entscheidung wird jedoch nicht gerechnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, damit sei erst bei einem physischen Treffen der Staats- und Regierungschefs im Juli zu rechnen. "Die Anleger erwarten eine Einigung der Staats- und Regierungschefs", sagte Altmann. "Jede Verzögerung könnte zu Turbulenzen an den Börsen führen." Der Ölpreis legte am Tag nach dem Treffen der Opec-Staaten und ihrer Verbündeten zu. Ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostete mit 42,81 Dollar 3,1 Prozent mehr, leichtes US-Öl verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 40,20 Dollar. Die Opec-Mitgliedsstaaten Irak und Kasachstan sagten Insidern zufolge zu, sich stärker an die vereinbarten Förderkürzungen zu halten. Das deutet darauf hin, dass die Förderung im Juli noch stärker zurückgefahren werden könnte. Die Preise zeigten zudem sich unbeeindruckt von den Turbulenzen an anderen Märkten, sagte Jeffrey Halley, Marktanalyst beim Brokerhaus Oanda. Er werte das als Anzeichen für eine steigende physische Nachfrage. WIRECARD-KURS SO NIEDRIG WIE SEIT SIEBEN JAHREN NICHT Im Krimi um den Zahlungsabwickler Wirecard sieht sich das Unternehmen als mögliches Betrugsopfer. Am Donnerstag hatte der Konzern die Vorlage des lange erwarteten Jahresabschlusses 2019 zum vierten Mal verschoben mit der Begründung, dass der Abschlussprüfer EY keine Hinweise auf die Existenz von Guthaben über 1,9 Milliarden Euro gefunden habe. Der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Jan Marsalek - ein enger Vertrauter von Firmenchef Markus Braun - muss gehen. "Die Investoren fragen sich, warum man erst jetzt handelt, nachdem die Ungereimtheiten schon monatelang nicht ausgeräumt werden konnten. Das Verhalten hat für viele Anleger einen faden Beigeschmack und sie sind nicht länger willens, dieses hinzunehmen und mitzutragen", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Die Aktien brachen um weitere 46,6 Prozent ein und notierten so niedrig wie seit sieben Jahren nicht mehr. Seit Mittwoch ist der Börsenwert um gut zehn Milliarden Euro gesunken. Die Aktien der Lufthansa legten dagegen um bis zu 3,8 Prozent zu. Der Investor Heinz Hermann Thiele, der inzwischen etwa 15 Prozent an der schwer unter der Coronakrise leidenden Fluggesellschaft hält, trennte sich von Anteilsscheinen an Knorr Bremse und nahm damit gut 700 Millionen Euro ein. Einem "Handelsblatt"-Bericht zufolge will er nun mit der Bundesregierung und hier mit Finanzminister Olaf Scholz reden. Thiele lehnt den im Rettungspaket vorgesehenen Einstieg des Staates ab.