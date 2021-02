Europas Anleger vor US-Daten auf der Hut - Beiersdorf enttäuschen

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten haben sich Anleger am Aktienmarkt am Mittwoch zurückgezogen.

Der Dax fiel am Vormittag um 0,5 Prozent auf 13.987 Punkte, der EuroStoxx50 notierte 0,2 Prozent schwächer bei 3718 Punkten. Den Investoren fehlten derzeit die Argumente, noch weiter in den Aktienmarkt einzusteigen, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. "Mehr als das, die Unsicherheit über die Länge des Lockdowns und die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Virus-Mutationen hält sie davon ab."

Wichtig für den weiteren Handelsverlauf werden vor allem die US-Einzelhandelsumsätze sein. Experten rechnen für Januar mit einem Plus von 1,1 Prozent nach einem Rückgang um 0,7 Prozent im Vormonat. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Daneben veröffentlicht die US-Notenbank am Abend die Protokolle ihrer jüngsten geldpolitischen Beratungen. Aus ihnen versuchen Investoren abzuleiten, wie lange die Fed den Leitzins auf dem aktuellen Niveau von fast null Prozent halten wird.

Indes zogen die Renditen am US-Anleihemarkt weiter an, was den Goldpreis belastete. Die Feinunze des Edelmetalls verbilligte sich um ein halbes Prozent auf 1785 Dollar und fiel damit den fünften Tag in Folge. Kurzfristig könne der Goldpreis unter weiterem Druck stehen, sagte Expertin Margaret Yang vom Fachportal DailyFX. Wenn die Zinsen steigen, steigen auch die Kosten der Goldhaltung.

BITCOIN-RAUSCH HÄLT AN

Bei Bitcoin ging die Rekordjagd nach dem Sprung über die Marke von 50.000 Dollar weiter. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuerte sich um bis zu 5,6 Prozent und markierte mit 51.310 Dollar ein frisches Rekordhoch. Vor gerade einmal zwei Monaten hatte sie ihre Bestmarke von 2017 übertroffen.

Das Zünglein an der Waage für die weitere Entwicklung bei Bitcoin bleibe nach wie vor das Engagement Teslas, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Die Rally hatte erst richtig Fahrt aufgenommen, als Tesla bekanntgab, 1,5 Milliarden in Bitcoin investiert zu haben. "Der E-Autobauer hat durch diesen Schachzug für Bitcoin und Co. eine Lanze gebrochen", sagte Emden. Tesla-Chef Elon Musk gilt als Fan von Kryptowährungen. Er hatte in den vergangenen Wochen sowohl Bitcoin als auch anderen Internet-Währungen mit positiven Tweets Auftrieb gegeben.

AUSBLICK VON BEIERSDORF ENTTÄUSCHT

Bei den deutschen Werten geriet Beiersdorf ins Abseits. Die Aktien fielen um mehr als acht Prozent. Zwar hatte der Konsumgüterkonzern im vergangenen Jahr den Umsatzrückgang eingegrenzt, Anleger zeigten sich aber vom Ausblick auf 2021 enttäuscht. "Nach der Prognose dürfte es bei den ohnehin dem Gesamtmarkt hinterherhinkenden Aktien zu weiteren Kursverlusten kommen", sagte ein Börsianer. Die Analysten von Jefferies betonten, dass die Mittelfrist-Ziele oder andere speziellen Ziele nicht angehoben wurden. Das sei für Aktionäre ein weiterer Dämpfer.

Zalando-Papiere gaben sechseinhalb Prozent ab. Der schwedische Investor Kinnevik will seine Beteiligung an dem Berliner Online-Modehändler in Höhe von 21 Prozent an seine Aktionäre ausschütten.

In Paris gaben die Aktien von Kering um mehr als acht Prozent auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Monaten nach. Die Corona-Pandemie setzt dem französischen Luxusgüterkonzern mit seinen Marken wie Gucci, Yves Saint Laurent oder Bottega Veneta zu. In dem von Geschäftsschließungen geprägten Weihnachtsquartal sanken die Erlöse um 8,2 Prozent auf vier Milliarden Euro.