Europas Börsen auf Erholungskurs - Brexit im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der jüngste Preis-Rücksetzer lockt Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurück.

Dax und EuroStoxx50 legten am Montag jeweils etwa ein Prozent auf 12.976 und 3287 Punkte zu und machten damit ihre Verluste vom Freitag größtenteils wieder wett. Die Handelsumsätze waren aber geringer als sonst, weil die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen bleiben.

"Die Kurse wurden vor allem durch 'heißes Geld' in die Höhe getrieben und so ist die Korrektur durchaus als gesund anzusehen", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Die Wiederaufnahme der Rekordjagd an der Wall Street dürfte nur eine Frage der Zeit sein." Ähnlich argumentierte Mark Haefele, Chef-Anleger der Vermögensverwaltung der Schweizer Großbank UBS, der auf Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs sowie weitere Konjunkturhilfen setzte.

Ein Wermutstropfen war allerdings der überraschend geringe Anstieg der deutschen Industrieproduktion. "Die Erholung in der Industrie kommt ins Stocken", sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. "Verbraucher und Unternehmen sind verunsichert. Das drückt auf den Konsum und die Investitionen."

BREXIT-VERHANDLUNGEN IN SCHWIERIGEN FAHRWASSER

Mit wachsender Nervosität blickten Börsianer zudem auf die nächste Runde der Brexit-Verhandlungen. Der britische Premierminister Boris Johnson forderte eine Einigung bis zum 15. Oktober, sonst werde es einen harten Bruch mit der EU geben. "Bei einem Scheitern stehen zwar die EU und Großbritannien als Verlierer da", sagt Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Für Großbritannien wäre das aber deutlich schmerzhafter und wirtschaftlich teurer." Vor diesem Hintergrund büßte das Pfund Sterling jeweils ein knappes halbes Prozent auf 1,3225 Dollar und 1,1167 Euro ein.

Abwärts ging es auch für den Ölpreis. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 1,4 Prozent auf 42,06 Dollar je Barrel (159 Liter). Zuvor hatte der staatliche saudiarabische Ölkonzern Aramco die Preise für asiatische Kunden gesenkt. Außerdem verringerte der weltgrößte Abnehmer China seine Einfuhren. Dies drücke auf die Stimmung und werde die Kurse wohl noch eine Weile belasten, sagte Volkswirt Howie Lee von der OCBC Bank.

PRIMARK-AUSBLICK GIBT MUTTER AB FOODS AUFTRIEB

Bei den Aktienwerten gehörte AB Foods mit einem Kursplus von zeitweise mehr als sechs Prozent zu den Favoriten. Der britische Lebensmittel-Konzern stellte für seine Modetochter Primark ein operatives Ergebnis mindesten am oberen Ende der angepeilten Spanne von umgerechnet 335 bis 391 Millionen Euro in Aussicht. Dies schaffe die Basis für eine starke Erholung im Geschäftsjahr 2020/2021, schrieb Analyst James Grzinic von der Investmentbank Jefferies.

Spitzenreiter im Dax war Volkswagen. Die Titel stiegen um 2,7 Prozent, nachdem Betriebsratschef Bernd Osterloh in einem Zeitungsinterview vom Wochenende gesagt hatte, sein Unternehmen werde wohl schon vor dem angepeilten Termin 2023 bis zu 1,5 Millionen Elektroautos bauen können. Die Aussage, dass VW den Rivalen Tesla überholen werde, hebe die Stimmung, sagte ein Börsianer.