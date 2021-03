Europas Börsen auf Erholungskurs - Ölpreis steigt erneut

Frankfurt (Reuters) - Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Einstieg in die europäischen Aktienmärkte.

Der Dax stieg am Freitag um 0,8 Prozent auf 14.731 Punkte und der EuroStoxx50 um 0,5 Prozent auf 3852 Zähler. "Die Trendwende am US-Markt lockt auch hierzulande wieder Käufer aufs Parkett", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Die Wall Street hatte am Donnerstag nach uneinheitlichem Start im Plus geschlossen.

Es sei allerdings fraglich, ob der deutsche Leitindex zum Sprung auf ein neues Rekordhoch ansetzen werde, sagte Thomas Metzger, Chef der Vermögensverwaltung beim Bankhaus Bauer. "Zwar sprechen das immer noch niedrige Zinsniveau und die mit Sicherheit sehr dynamische Erholung der Wirtschaft, sobald Corona einigermaßen im Griff ist, für Aktien. Allerdings bieten diese Punkte wenig positives Überraschungspotenzial und sind in den Kursen zum Teil zumindest schon verarbeitet."

Daher gab auch der besser als erwartet ausgefallene Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt, dem Aktienmarkt kaum Zusatzschub. Das Barometer stieg auf 96,6 Punkte, den höchsten Stand seit Juni 2019. Derartige Umfragen zeichneten derzeit allerdings ein zu optimistisches Bild, warnte Robert Greil, Chef-Anlagestratege des Bankhauses Merck Finck. "Die Befragungszeiträume lagen meist in der ersten März-Hälfte, als die Hoffnung auf Öffnungsschritte noch groß war."

SUEZ-BLOCKADE TREIBT ÖLPREIS - KUPFER GEFRAGT

Unterdessen trieb eine drohende längerfristige Blockade des Suez-Kanals durch ein havariertes Containerschiff den Ölpreis. "Die Furcht vor einem Angebotsengpass drängt die Sorgen vor einer geringeren Nachfrage wegen der neuen Lockdowns in Europa und Asien in den Hintergrund", sagte Analyst Satoru Yoshida vom Brokerhaus Rakuten.

Ein Zeitungsbericht, dem zufolge der Frachter am Wochenende wieder flottgemacht werden soll, hellte die Stimmung nicht auf. die Ölsorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich danach sogar weiter und legte um bis zu 2,4 Prozent auf 63,46 Dollar je Barrel (159 Liter) zu. In ihrem Windschatten gewann der Index für die europäische Öl- und Gasindustrie zeitweise knapp zwei Prozent.

ALLIANZ MIT MILLIARDEN-ZUKAUF IN POLEN

Bei den Unternehmen rückte Allianz ins Rampenlicht. Der Versicherer übernimmt die polnische Tochter des britischen Konkurrenten Aviva für 2,5 Milliarden Euro. Der Münchener Konzern habe sich damit den attraktivsten von Aviva angebotenen Geschäftsbereiche gesichert, kommentierte Analyst Philipp Kett von der Investmentbank Jefferies. Vor drei Wochen schluckte die Allianz die italienische Sachversicherungstochter von Aviva. Die Aktien der beiden Versicherer legten jeweils etwas mehr als ein halbes Prozent zu.

Die Papiere von Smiths Group gewannen sogar 5,5 Prozent. Der britische Technologiefirma, die unter anderem Geräte zur Durchleuchtung von Gepäckstücken anbietet, machte im abgelaufenen Geschäftshalbjahr einen überraschend hohen Gewinn von umgerechnet 194 Millionen Euro. Das Unternehmen äußerte sich zuversichtlich, die Markterwartungen für das Gesamtjahr zu erfüllen. Dank der positiven Geschäftsaussichten und der geplanten Abspaltung der Medizintechnik-Sparte trauen die Analysten der US-Bank JPMorgan Smiths in den kommenden Monaten weitere Kursgewinne zu.