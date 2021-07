Europas Börsen im Aufwind - EZB-Entscheid drückt Euro

Frankfurt (Reuters) - Ermutigende Firmenbilanzen und die Aussicht auf eine anhaltende Geldschwemme geben den Aktienmärkten Auftrieb.

Dax und EuroStoxx50 stiegen am Donnerstag um jeweils mehr als ein halbes Prozent auf 15.514,54 beziehungsweise 4058 Punkte. Der mit Spannung erwartete neue geldpolitische Ausblick der Europäischen Zentralbank (EZB) gab ihnen allerdings keinen zusätzlichen Rückenwind. Aus dem Euro zogen sich Investoren dagegen zurück. Er verbilligte sich auf 1,1767 Dollar.

Die Währungshüter bekräftigten ihr Bekenntnis zu einer ultra-lockeren Geldpolitik und räumten sich in ihrer aktualisierten "Forward Guidance" mehr Flexibilität ein, um ihr Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen. "Es war ein bisschen wie alter Wein in neuen Schläuchen", sagte Carsten Brzeski, Chef-Volkswirt der ING Bank in Deutschland. Die Wortwahl habe sich zwar etwas geändert, die Geldpolitik dagegen nicht. Die EZB habe Spekulationen auf eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eine Absage erteilt.

Dies gab den Kursen europäischer Staatsanleihen Auftrieb. Im Gegenzug fielen die Renditen der zehnjährigen Bonds aus Deutschland und Italien auf minus 0,419 beziehungsweise plus 0,650 Prozent.

ÖLPREIS IM AUFWIND - BITCOIN STAGNIERT

Unterdessen zog der Ölpreis erneut an. Die Sorte Brent aus der Nordsee gewann ein Prozent auf 72,95 Dollar je Barrel (159 Liter). Auch mit der von den großen Exportländern beschlossenen Lockerung der Förderbremse werde die Nachfrage das Angebot in den kommenden Monaten übersteigen, prognostizierten die Analysten der Bank Morgan Stanley.

Bei den Kryptowährungen baute Bitcoin seine jüngsten Kursgewinne kaum aus, obwohl Tesla-Chef Elon Musk in Aussicht gestellt hat, dass der Elektrobauer die Cyber-Devise wieder als Zahlungsmittel akzeptieren wird. "Die Tage, dass Musk mit einer verbalen Intervention die Märkte nachhaltig beeinflussen kann, sind fürs Erste scheinbar gezählt", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. In den vergangenen Monaten hatte der Tesla-Chef mit Tweets mehrfach Kurskapriolen bei Bitcoin & Co ausgelöst.

ABB-ZAHLEN GEBEN RIVALEN SIEMENS AUFTRIEB

Am deutschen Aktienmarkt zählte Siemens mit einem Kursplus von knapp drei Prozent zu den Favoriten. Der Technologiekonzern profitierte von überraschend starken Zahlen des Schweizer Rivalen ABB. Auf dieser Basis peilt ABB für das Gesamtjahr ein Umsatzplus von knapp zehn statt mindestens fünf Prozent an. Die Aktie stieg daraufhin in Zürich um 1,5 Prozent auf 33,15 Franken.

Parallel dazu stiegen die Papiere von BioNTech in der Spitze um bis zu 8,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 234,90 Euro. Einer Studie zufolge ist der Coronavirus-Impfstoff der Biotechfirma gegen die besonders ansteckende Delta-Variante fast ebenso wirksam wie gegen den Ursprungstyp des Erregers.

An der Wall Street waren die Titel von Crocs mit 136,50 Dollar ebenfalls so teuer wie noch nie. Der Clog-Anbieter übertraf mit einem Quartalsumsatz von 641 Millionen Dollar und einem Gewinn von 2,23 Dollar je Aktie die Markterwartungen.