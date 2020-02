Europas Börsen legen dank sinkender Neuinfektionen in China zu

Frankfurt (Reuters) - Die weiter sinkende Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus treibt Europas Aktienmärkte auf neue Höchststände.

Der Dax legte am Mittwoch 0,7 Prozent auf 13.721 Punkte zu, nachdem er am Tag zuvor sein bisheriges Rekordhoch geknackt hatte. Der EuroStoxx50 kletterte 0,4 Prozent auf 3843 Zähler. Investoren setzen mittlerweile auf ein rasches Ende der Virusepidemie in China und hoffen zugleich auf zusätzliche Wachstumsimpulse für Unternehmen. Bei weiter zurückgehenden Infektionsraten rechnet Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank bereits im zweiten Quartal 2020 mit einer Erholung. "Auf das Gesamtjahr gerechnet wird der wirtschaftliche Effekt daher voraussichtlich überschaubar sein."

China meldete am Mittwoch die niedrigste Zahl von Neuinfektionen seit Ende Januar. "Zwei Dinge geben Anlass zu Optimismus", sagte Ökonom Vishnu Varathan von der Mizuho Bank in Singapur. "Die Infektionsrate verlangsamt sich und die Zahl der Genesungen steigt schneller als die der Todesfälle." Allerdings habe sich die Zählweise der Behörden geändert, gaben Analysten zu bedenken. "Es hat sich die Art und Weise geändert, wie die Fälle erfasst werden, so dass wir vorsichtig sein sollten, wenn wir die chinesischen Behauptungen für bare Münze nehmen", sagte etwa Analyst Neil Wilson von Markets.com.

Weil es bislang keine offiziellen Daten über die Belastung der chinesischen Wirtschaft durch das Coronavirus gibt, versuchen sich Experten anders zu behelfen. So deuteten Daten über die Luftverschmutzung in den Millionenstädten Shanghai, Guangzhou und Chengdu darauf hin, dass die dortige Industrie zurzeit etwa 50 bis 80 Prozent unter der möglichen Auslastungsrate produziere. Aus Containerschiffdaten lasse sich schließen, dass das Frachtaufkommen in chinesischen Häfen in den ersten zwei Monaten 15 Prozent niedriger ausfallen könnte als 2019.

ÖLPREIS LEGT ZU

Die Aussicht auf eine Überwindung der Epidemie lässt Investoren auch bei Rohstoffen wieder zugreifen. Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent verteuert sich um 2,6 Prozent auf 55,40 Dollar je Fass, US-Leichtöl WTI steigt um 1,9 Prozent auf 50,89 Dollar. Die Furcht vor einer sinkenden Nachfrage wegen der Reisebeschränkungen und Produktionsausfälle hatte die Ölpreise zu Wochenanfang auf den niedrigsten Stand seit 13 Monaten gedrückt. Auch die Preise für chinesische Terminkontrakte auf Eisenerz kletterten auf den höchsten Stand seit drei Wochen.

"Die Anleger zeigen sich zuversichtlich, dass China die Situation unter Kontrolle bringen wird. Damit wendet sich der Fokus zunehmend hin zu den durchaus Mut machenden Konjunktur- und Unternehmenszahlen", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Wenig Überraschungen erwarteten Experten vom zweiten Tag der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell im Kongress. Powell hatte davor gewarnt, dass das Virus Effekte auf die US-Wirtschaft haben könnte. Zugleich betonte er aber, dass die US-Wirtschaft in sehr guter Verfassung sei.

Der anziehende Ölpreis ließ Aktien der Öl-Konzerne Shell und BP steigen. Am deutschen Aktienmarkt gehörte BASF mit einem Plus von 1,7 Prozent zu den Gewinnern im Dax. Der Chemiekonzern kündigte an, seine neue Batteriematerialienfabrik in Brandenburg zu bauen. Eine solide Auftragslage im Schlussquartal sorgte zudem für Rückenwind bei Jenoptik. Die Papiere des Technologiekonzerns legten nach Vorlage der Quartalszahlen fünf Prozent zu. Das Unternehmen zeigte sich zuversichtlich, angesichts der Auftragsentwicklung 2020 erneut zu wachsen.