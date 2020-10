Europas Börsen legen vor Berichtssaison Rückwärtsgang ein

Frankfurt (Reuters) - Europas Börsen sind vor Beginn der Berichtssaison in den USA auf die Bremse getreten.

Die Unterbrechung einer Corona-Impfstoffstudie des Herstellers Johnson & Johnson und die zunehmenden Infektionszahlen in vielen Ländern drückten auf die Stimmung. Der Dax lag am Dienstagvormittag 0,3 Prozent im Minus bei 13.101 Punkten, der EuroStoxx50 gab 0,2 Prozent nach auf 3290 Zähler. "Sollte den Anlegern einleuchten, dass Covid-19 wieder zu einer ernsthaften Bedrohung für den europäischen Konjunkturmotor wird und das Potenzial entfaltet, diesen wie im Frühjahr abzuwürgen, dürfte dies Ungelegenheiten bereiten", sagte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. "Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in nahezu der gesamten alten Welt scheint das Infektionsgeschehen wieder außer Kontrolle zu geraten."

In vielen europäischen Ländern liegen die Corona-Infektionen derzeit auf Rekordniveau; teils stehen neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens an, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Das macht sich auch in den Konjunkturaussichten der Börsianer bemerkbar, die die Aussichten für die kommenden sechs Monate deutlich skeptischer beurteilen. "Das Schlussquartal wird konjunkturell schwieriger als noch vor vier Wochen gedacht", sagte Jens-Oliver Niklasch, Volkswirt bei der LBBW. Darren Williams, Chefvolkswirt bei dem Vermögensverwalter AllianceBernstein geht dennoch von einer nachhaltigeren Erholung der europäischen Wirtschaft ab dem kommenden Frühjahr aus - "vorausgesetzt, man bekommt das Virus unter Kontrolle und die fiskalischen Stützmaßnahmen dauern fort".

Mit Spannung warteten viele Anleger in dem Zusammenhang auf die Geschäftszahlen der US-Banken JP Morgan und Citigroup, die noch im Tagesverlauf erwartet werden. Experten gehen davon aus, dass das dritte Quartal für die Unternehmen besser gelaufen ist als das Frühjahr. Die Banken dürften aber unter den ultraniedrigen Zinsen leiden.

ÖLPREIS ERHOLT SICH ETWAS

Am Rohstoffmarkt legte der Ölpreis nach dem Ausverkauf vom Montag wieder zu. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 42,41 Dollar. Börsianer verwiesen auf die starken Konjunkturdaten aus China, wo sich die Exportwirtschaft besser entwickelt als erwartet. "Aktuell wird die Ölnachfrage vorrangig von China getragen", sagte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. Er verweist jedoch auf das steigende Angebot unter anderem nach dem Ende des Streiks in Norwegen sowie auf die internationale Energieagentur (IEA), die erwarte, dass die Zeit steigender Ölnachfrage innerhalb der nächsten zehn Jahre zu Ende gehe. "Wir erwarten daher einen weiteren Rückgang der Ölpreise."

Am Aktienmarkt gaben die Gerresheimer-Papiere zeitweise 6,7 Prozent nach. Das für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierende Unternehmen sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die Zahlen enthielten auf den ersten Blick keine großen Überraschungen, sagte ein Händler. Deswegen komme es zu Gewinnmitnahmen.

Der Verkauf einer Immobilie für 620 Millionen Euro kam bei den Aktionären von Unibail-Rodamco gut an. Die Aktien legen bis zu 4,8 Prozent zu. Das Immobilienunternehmen verkauft das Bürogebäude in Paris an ein Konsortium institutioneller Investoren aus Frankreich.