Europas Börsen starten mit Rekorden nach der Osterpause

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Oster-Wochenende sind Europas Börsen erneut auf Rekordjagd gegangen.

Für frischen Schwung sorgte am Dienstag das massive Konjunkturprogramm der US-Regierung sowie starke Wirtschaftsdaten aus den USA. Die schüre die Hoffnung der Anleger auf eine beschleunigte Konjunkturerholung in der größten Volkswirtschaft, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi. "Selbst Inflationsängste treten angesichts der optimistischen Prognosen in den Hintergrund."

Der Dax stieg um bis zu 1,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 15.311,86 Punkte. Der breit gefasste europäische Stoxx600 gewann ein Prozent und markierte mit 436,47 Zählern ebenfalls eine Bestmarke. Der Auswahlindex EuroStoxx50 notierte mit 3988,10 Stellen so hoch wie zuletzt vor gut 13 Jahren. In den USA deuteten die US-Futures nach der jüngsten Rekordjagd hingegen auf Gewinnmitnahmen hin.

"Die Anleger scheinen die Ostertage genutzt zu haben, um Kraft zu tanken und bei Dividendenpapieren beherzt zuzugreifen", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. Die Pandemie sei für die Mehrheit der Marktteilnehmer im Augenblick kein Thema mehr.

Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht bestärke den Konjunkturoptimismus und treibe die Kurse an, erläuterte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die am Karfreitag veröffentlichten US-Beschäftigtenzahlen seien mit dem Aufbau von 916.000 neuen Stellen überraschend positiv ausgefallen. Auch der Indikator für die US-Dienstleistungsbranche habe im März ein Rekordhoch erreicht. "Die aufgestaute Nachfrage und der Jobboom sind da."

DISKUSSION UM NEUEN LOCKDOWN IN DEUTSCHLAND

Ein Wermutstropfen sei allerdings die Diskussion um neue Coronavirus-Beschränkungen in Deutschland, wandte Analyst Timo Emden von Emden Research ein. "Sollten Bund und Länder dem Vorbild des Nachbarlandes Frankreich folgen und einen vierwöchigen Lockdown verhängen, dürfte dies Anleger nicht kalt lassen."

In Großbritannien kündigte Premierminister Boris Johnson dank sinkender Infektionszahlen dagegen für kommende Woche weitere Lockerungen an. Dann dürften in England alle Geschäfte, Fitnessstudios, Friseure und Außenbereiche der Pubs wieder öffnen. Dies verhalf den Kneipenketten JD Wetherspoon und Marstons sowie dem Kino-Betreiber Cineworld zu Kursgewinnen von bis zu fünf Prozent.

ÖL IM AUFWIND - DOLLAR UNTER DRUCK

Gefragt war auch Rohöl. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 63,19 Dollar je Barrel (159 Liter). Die starken US-Arbeitsmarktdaten und die rekordhohe Aktivität im dortigen Dienstleistungssektor verbesserten die Nachfrage-Aussichten, sagte Analystin Margaret Yang vom Brokerhaus DailyFX.

Aus der Weltleitwährung zogen sich Konjunkturoptimisten dagegen zurück. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fiel um bis zu 0,5 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief von 92,531 Punkten.

HEDGEFONDS-KOLLAPS SETZT CREDIT SUISSE ZU

In Zürich gingen die Titel von Credit Suisse auf eine Achterbahnfahrt. Der Zusammenbruch des US-Hedgefonds Archegos Capital kostet die Schweizer Großbank 4,4 Milliarden Franken (umgerechnet rund vier Milliarden Euro). "Ein Einzelfall hat die ansonsten erfolgreiche Arbeit der Gesamtbank im ersten Quartal zunichte gemacht", sagte Analyst Michael Kunz von der Züricher Kantonalbank. "Immerhin wurden nun - unseres Erachtens fällige - personelle Konsequenzen gezogen." Am Nachmittag notierten Credit Suisse-Titel 0,7 Prozent im Plus.