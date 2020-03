Europas Börsen steigen - Fed-Coup stößt auf Kritik

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf weitere Hilfen für die von der Coronavirus-Epidemie gebeutelte Weltwirtschaft kehren Anleger in die Aktienmärkte zurück.

Zusätzlichen Rückenwind erhielten sie von der Wall Street, an der sich Erleichterung über den Sieg des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden bei den US-Vorwahlen breitmachte. Dax und EuroStoxx50 gewannen am Mittwoch jeweils mehr als ein Prozent auf 12.127,69 und 3414,72 Punkte. Der US-Standardwerteindex Dow Jones legte 2,1 Prozent zu.

Die überraschende und drastische US-Zinssenkung hinterließ dagegen gemischte Gefühle und dämpfte die Kauflaune. Die US-Notenbank Fed werde die Geldpolitik sicher noch weiter lockern, ebenso die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank von England (BoE), sagte Volkswirtin Simona Gambarini vom Research-Haus Capital Economics voraus. Eine nachhaltige Erholung der Börsen sei aber erst dann zu erwarten, wenn die Ausbreitung des Erregers ihren Höhepunkt überschritten habe.

Ihre Kollegin Silvia Dall'Angelo vom Vermögensverwalter Federated Hermes bezweifelte, dass die Notfall-Zinssenkung der Fed um einen halben Prozentpunkt den Ausverkauf an den Börsen dauerhaft stoppe. "Im Gegensatz dazu könnte ein solch energischer Schritt sogar darauf hindeuten, dass die Panik auch die Fed selbst erreicht hat."

US-RENDITEN FALLEN - GOLD UND EURO BEHAUPTEN GEWINNE

Aus Verunsicherung über die Beurteilung des Fed-Coups schichteten Investoren weiteres Geld in als sicher geltende Staatsanleihen um. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen US-Bonds erstmals unter die Marke von einem Prozent. Mit 0,931 Prozent markierten sie den achten Tag in Folge ein Rekordtief. Ihre deutschen Pendants rentierten bei minus 0,635 Prozent und damit nur knapp über ihrem Sechs-Monats-Tief vom Montag.

Am Rohstoffmarkt legte Gold nach dem größten Tagesgewinn seit dreieinhalb Jahren weiter zu und kostete 1642,20 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Sollte sich bei Investoren die Einschätzung durchsetzen, dass die Fed ähnlich wie die Europäische Zentralbank (EZB) oder die Bank von Japan (BoJ) die geldpolitischen Zügel langfristig locker lassen wird, werde die bisherige Rekordmarke von 1920,30 Dollar über kurz oder lang fallen, prophezeite Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade.





BIDEN MIT AUFHOLJAGD AM "SUPER TUESDAY"

Am "Super Tuesday" siegte der zuvor abgeschlagene Biden in den meisten der 14 Bundesstaaten, in denen ein Herausforderer für US-Präsident Donald Trump gewählt wurde. Finanzmarkt-Experte Rick Meckler vom Vermögensverwalter Cherry Lane wertete dieses Ergebnis als Rückschlag für den linken Flügel der Demokratischen Partei. Dessen Galionsfigur, der selbst ernannte Sozialist Bernie Sanders, liefert sich nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Nominierung als Herausforderer von US-Präsident Donald Trump.

Haupt-Profiteure des Biden-Erfolgs waren die privaten Krankenversicherer UnitedHealth, Centene, Humana und Cigna, deren Aktien sich zeitweise um zwölf Prozent und mehr verteuerten. Sanders tritt für eine verpflichtende staatliche Krankenversicherung ein.

Die Titel von Teamviewer fielen dagegen um zwei Prozent auf 34,25 Euro, nachdem Finanzinvestor und Mehrheitsaktionär Permira 22 Millionen Anteilsscheine der deutschen Software-Firma zu je 32 Euro auf den Markt geworfen hatte. "Der Verkauf kurz vor Ablauf der Haltefrist hinterlässt einen faden Beigeschmack", sagte ein Börsianer. Außerdem schüre er Spekulationen auf baldige weitere Platzierungen.