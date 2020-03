Europas Börsen steigen - Fed-Coup stößt auf Skepsis

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche kehren weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurück.

Zwiespältige Gefühle nach der überraschenden, drastischen US-Zinssenkung dämpften ihre Kauflaune allerdings. Dax und EuroStoxx50 legten nach anfänglichen Verlusten bis zum späten Mittwochvormittag jeweils 1,1 Prozent auf 12.114 und 3410 Punkte zu.

Der Versuch der Notenbank Fed, die Stimmung zu stabilisieren, sei fehlgeschlagen, sagte Anlagestratege Kerry Craig von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. "Die Schärfe der Reaktion und der außerplanmäßige Zeitpunkt kann als Zeichen gewertet werden, dass die Fed besorgter ist als gedacht." Frank Dixmier, Anleihechef des Vermögensverwalters Allianz Global Investors, bezweifelte, dass Zinssenkungen das richtige Rezept zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie sind. "In der Zwischenzeit verbrennt die Fed Munition, die sie im Falle einer schweren Rezession vielleicht noch benötigt."

Effektiver seien derzeit Konjunkturprogramme der Regierungen, sagte Andrew Gillian, Finanzmarkt-Experte beim Vermögensverwalter Janus Henderson. Die Telefonkonferenz der Finanzminister und Zentralbankchefs der sieben größten Industriestaaten (G7) habe zwar bislang kaum mehr als warme Worte gebracht, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. "Aber das heißt natürlich nicht, dass nichts kommt. Das Virus lässt alle stärker zusammenrücken."

US-RENDITEN FALLEN - GOLD UND EURO BEHAUPTEN GEWINNE

Aus Verunsicherung über die Beurteilung des Fed-Coups schichteten Investoren weiteres Geld in als sicher geltende Staatsanleihen um. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen US-Bonds erstmals unter die Marke von einem Prozent. Mit 0,931 Prozent markierten sie den achten Tag in Folge ein Rekordtief. Ihre deutschen Pendants rentierten bei minus 0,630 Prozent und damit nur knapp über ihrem Sechs-Monats-Tief vom Montag. Gleichzeitig blieb der Dollar schwach. Der Euro hielt sich mit 1,1160 Dollar in Reichweite seines Zwei-Monats-Hochs vom Dienstag.

Am Rohstoffmarkt behauptete Gold nach dem größten Tagesgewinn seit dreieinhalb Jahren seine jüngsten Gewinne und kostete 1639,71 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Sollte sich bei Investoren die Einschätzung durchsetzen, dass die Fed ähnlich wie die Europäische Zentralbank (EZB) oder die Bank von Japan (BoJ) die geldpolitischen Zügel langfristig locker lassen wird, werde die bisherige Rekordmarke von 1920,30 Dollar über kurz oder lang fallen, prophezeite Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade.

DIALOG SEMICONDUCTOR IM AUFWIND

Am Aktienmarkt gehörte Dialog Semiconductor mit einem Kursplus von 5,1 Prozent zu den Favoriten. Der Chip-Designer kündigte zwar Umsatzeinbußen wegen der Coronavirus-Epidemie an. Allerdings würden die chinesischen Vertragspartner bis Ende März voraussichtlich wieder mit beinahe voller Kapazität arbeiten. In China sind zahlreiche Fabriken wegen der Virus-Krise geschlossen.

In London stürzten die Titel von Intu um mehr als 40 Prozent ab und waren mit 5,99 Pence so billig wie noch nie. Der angeschlagene Einkaufszentrum-Betreiber gibt mangels Investoren-Interesse seinen Plan für eine umgerechnet 1,7 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung auf. "Niemand will sich derzeit an Einkaufszentren beteiligen", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. "Falsche Branche, falsche Zeit."