Europas Börsen trotz Ölmarkt-Turbulenzen wieder fester – Citi-Bank warnt jedoch vor falscher Euphorie und sieht Bärenmarkt noch nicht beendet

Anleger an Europas Börsen haben sich wieder aus der Deckung gewagt. Der Dax legte am Mittwoch 1,2 Prozent auf 10.374 Punkte zu und der EuroStoxx50 ein Prozent auf 2819 Zähler. „Den letzten Ölpreiseinbruch im März haben die Märkte nach einem ersten Schock auch relativ schnell wieder verdaut“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Vieles hänge nun aber davon ab, ob der Verfall der Ölpreise in den kommenden Tagen gestoppt werden könne. „Der Einbruch beim Öl sollte auch eine Mahnung für die Anleger sein, nicht zu optimistisch bei Aktien zu werden.“

Die Lage am Rohölmarkt bleibt nach dem beispiellosen Absturz des Ölpreises zum Wochenanfang weiter angespannt. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Mittwoch mit knapp 16 Dollar zeitweise so wenig wie seit 1999 nicht mehr. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel in der Spitze unter elf Dollar je Barrel. Angesichts des Nachfrageeinbruchs infolge der Coronavirus-Pandemie und eines Kontraktwechsels war der Preis für US-Öl zu Wochenbeginn erstmals in seiner Geschichte unter null Dollar gerutscht. Damit musste der Verkäufer draufzahlen.

Aktienmärkte spiegeln die wirtschaftliche Lage nicht wieder

Die Turbulenzen am Ölmarkt machten das Ausmaß des wirtschaftlichen Zusammenbruchs infolge der Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie deutlich, sagte Marktanalyst Neil Wilson vom Online-Broker Markets.com. „Ich würde sagen, die Ölmärkte sagen uns, wie schlecht die Dinge im Moment stehen, während die Aktienmärkte ausdrücken, was die Investoren für nächstes Jahr erwarten.“

Auch die Analysten der Citi-Bank sehen die Kapriolen am Ölmarkt als eindeutiges Zeichen dafür, dass das Schlimmste für die Wirtschaft bei weitem noch nicht überstanden ist. Dies betonen sie trotz der massiven Geldspritzen der Notenbanken in Höhe von über 5 Billionen Dollar, die bereits in die Märkte injeziert wurden. „Alle Bärenmärkte beinhalten falsche Rallyes, die oft mit einer unterstützenden Geldpolitik verbunden sind. Die Märkte finden jedoch nur dann eine nachhaltige Basis, wenn Anzeichen dafür vorliegen, dass billiges Geld in die Realwirtschaft fließt, anstatt die Vermögenspreise vorübergehend zu stützen “, sagte das Team unter der Leitung von Robert Buckland in einer Mitteilung an Kunden.

Der bisherige Konsens unter den Marktbeobachtern würde nur einen Einbruch von 10 Prozent für die Unternehmensgewinne implizieren. Viel zu wenig aus Sicht der Analysten der Citi-Bank.

Weiteres Hilfspaket in den USA

Um die Folgen der Pandemie abzufedern, brachte der US-Senat weitere Corona-Finanzhilfen über fast 500 Milliarden Dollar auf den Weg. Die andauernde Unterstützung der Wirtschaft seitens der Regierungen weltweit sowie Fortschritte im Kampf gegen das Virus stimme Anleger positiv, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Fest im Blick hatten Investoren, wann die Restriktionen zur Eindämmung des Virus gelockert werden. Italien plant angesichts der Hoffnungszeichen eine schrittweise Lockerung der Schutzmaßnahmen ab dem 4.Mai. Spanien will die Einschränkungen in der zweiten Maihälfte zurückfahren. In Deutschland startete am Montag eine erste Phase.

Risikovorsorge im Fokus

Die höchsten Kurszuwächse verzeichneten in Europa Immobilienaktien und Telekommunikationswerte. Auch Banktitel zogen an, obwohl Analysten erwarteten, dass Europas Banken ebenso wie die US-Institute Milliarden zur Deckung möglicher Kreditverluste wegen des Coronavirus zurücklegen müssen. Italiens größtes Geldhaus UniCredit stockte seine Risikovorsorge bereits deutlich auf. Für mögliche Kreditausfälle legt die Bank im ersten Quartal zusätzlich rund 900 Millionen Euro zurück. Volkswirte erwarten wegen der Corona-Pandemie einen starken Rückgang der Wirtschaftsleistung, vor allem in Italien.

Der Schweizer Pharmakonzern Roche profitiert unterdessen von einem kräftigen Umsatzplus im ersten Quartal. Der Arzneimittelhersteller will Anfang Mai einen Test herausbringen, mit dem Antikörper des Erregers nachgewiesen werden können. Zugleich dämpfte das Management Erwartungen, dass vor Ende kommenden Jahres ein Coronavirus-Impfstoff verfügbar sein könnte.

onvista-Redaktion/reuters

Titelfoto: Shickenmage / Shutterstock.com

