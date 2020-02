EuroShop 2020: SecuX lanciert die weltweit erste Krypto-Zahlungslösung zur Unterstützung zahlreicher Szenarien für die Zukunft des Einzelhandels

Das als Best Cross-Platform Crypto Hardware Wallet 2019 ausgezeichnete Unternehmen SecuX plant die Einführung einer weiteren, vollständig neuen Krypto-Zahlungslösung für alle Handelsarten. Auf der EuroShop 2020, die vom 16. bis 20. Februar 2020 in Düsseldorf stattfindet, will SecuX das Geheimnis lüften, wie SecuX Crypto Payment die Zahlungsdienstleister und Einzelhändler bei der Anpassung an zahlreiche Szenarien unterstützt. SecuX ist im Bereich für Handelstechnologien des Startup-Zentrums der EuroShop 2020 in Halle 3/F94-9 zu finden.

SecuX Technology Inc., ein Blockchain-Sicherheitsunternehmen, sieht großen Nutzen in der neuen Technologie für Krypto-Zahlungen und unterstützt mit seiner hochmodernen Lösung stationäre Einzelhändler, die weiteres Geschäftspotenzial mit einer einfachen und erschwinglichen Blockchain-Lösung erschließen wollen.

SecuX Crypto Payment besteht aus vier Modulen: 1. Eine White-Label Mobil-APP (oder SDK) verbindet jede Marken-App mit Zahlungsfunktion mit SecuX-Zahlungsterminals und führt Zahlungen mit den beliebtesten Kryptowährungen oder Marken-Tokens durch. 2. Ein Zahlungsterminal/-modul, das offline funktioniert und daher keine Internetverbindung benötigt. Es lässt sich einfach mit jedem vorhandenen POS-System verbinden oder in Warenautomaten installieren. 3. Ein kompletter Handelsdienst bietet vielfältige, cloudbasierte Mikroservices für Händler, darunter dynamische Unterstützung von Kryptowährungen/Tokens, Verwaltung von Zahlungsterminals, Protokollierung des Zahlungsverhaltens und CRM. 4. Eine optionale Blockchain Hardware Wallet mit einem Sicherheitselement auf militärischem Niveau kann die digitalen Geldmittel von Händlern oder Verbrauchern sicher und bequem speichern und transferieren. Diese vier Elemente stellen alle Bausteine dar, die Einzelhändler und Finanzdienstleister für den Aufbau ihrer eigenen Krypto-Zahlungsdienste benötigen.

SecuX heißt alle globalen „Frontier-Partner“, einschließlich Anbieter mobiler Zahlungsdienste, Anbieter von Markenwährungen und Zahlungsdienstleister für Kryptowährungen, am Stand von SecuX im Startup-Zentrum der EuroShop 2020 herzlich willkommen. Dort erfahren Sie, wie SecuX Crypto Payments in einem stationären Geschäft im Offline-Betrieb reibungslos, sicherer und definitiv kostengünstiger funktioniert! Zudem hält Howard Liao, Managing Director der SecuX Europe GmbH, am Nachmittag des 18. Februar auf der EuroShop Startup-Bühne und am 20. Februar mittags einen Vortrag zum Thema „Future shops with digital payment and safer transaction“. Verpassen Sie nicht unsere Sonderaktion zum Valentinstag.

Über SecuX Technology Inc.

Als Pionier für Sicherheit engagiert sich SecuX mit aller Kraft für Lösungen im Bereich der neuen Blockchain-Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter: www.secuxtech.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200212005437/de/

Claire Chen

SecuX Technology Inc.

Tel.: +886-3-5670245

E-Mail: clairechen@secuxtech.com