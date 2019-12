EUROSTOXX 50 - Rally läuft, wo liegen mögliche Ziele?

Der Euro Stoxx 50 testete im August 2019 die Unterstützung bei 3.248 Punkten. Seitdem befindet sich der Index in einer Aufwärtsbewegung. Dabei gelang der Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend seit dem Jahr 2000. Nach einem Hoch bei 3.733 Punkten kam es zu einer Konsolidierung, in deren Verlauf der Aufwärtstrend seit August 2019 kurzzeitig unter Beschuss stand. Am 13. Dezember gelang der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. Nach einem Hoch bei 3.778 Punkten setzte der Index noch einmal auf diesen Abwärtstrend zurück. Heute kommt es zu einem Ausbruch über dieses Hoch. Damit wird der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt.

Wo liegen möglich Ziele?

Das Chartbild des Euro Stoxx 50 macht einen klar bullischen Eindruck. Der Ausbruch über den Abwärtstrend seit 2000 war ein mittel-langfristiges Kaufsignal. Dieses Signal kann noch Wochen und Monate, ja sogar Jahre tragen.

Im kurzfristigen Bereich könnte der Index zunächst noch auf ca. 3.945 Punkte ansteigen. Mittelfristig wären sogar Kurse um 4.220 Punkte möglich.

Ein Rückfall unter 3.778 Punkte wäre ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 3.674 oder sogar 3.518 Punkte gerechnet werden. In beiden Fällen bestünde aber immer noch die Chance auf einen mittelfristigen Anstieg in Richtung 4.220 Punkte.

EURO STOXX 50

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)