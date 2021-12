EUROSTOXX-FLASH: Gute US-Konjunkturdaten und Omikron-Entspannung treiben

LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Überraschend starke US-Wirtschaftsdaten zusammen mit Entspannungssignalen in der Pandemie haben am Donnerstag auch den europäischen Börsen am Nachmittag zusätzlichen Auftrieb gegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg zuletzt mit 1,2 Prozent auf 4268 Punkte in Richtung seines Zwischenhochs vor etwas mehr als zwei Wochen. In dieser Woche hat er bisher 2,6 Prozent gewonnen.

Britische Studien zur Omikron-Variante sorgen für etwas Erleichterung. Sie untermauern die Thesen aus Südafrika, denen zufolge die Mutante des Coronavirus zwar weitaus ansteckender ist als die Delta-Variante, aber viel seltener ins Krankenhaus führt. Für Lichtblicke in der Pandemie sorgen zudem Notfallzulassungen für Pillen gegen Covid.

Konjunkturdaten aus den USA wie die Aufträge für langlebige Güter, das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und Daten vom Häusermarkt fielen besser als erwartet aus und schoben die Indizes in New York teils wieder in Richtung Rekordhöhen. Die gute Stimmung der US-Anleger wirkte sich prompt auch positiv auf die europäischen Märkte aus./ajx/he