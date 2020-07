EuroStoxx-Flash: Starke US-Arbeitsmarktdaten treiben Börsen weiter hoch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Starke Arbeitsmarktdaten aus den USA haben am Donnerstag eine Rally an den europäischen Börsen ausgelöst. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sprang am frühen Nachmittag um 2,62 Prozent auf 3313,00 Punkte hoch. Auch in Paris und London ging es nach einem freundlichen Verlauf noch weiter nach oben.

Die Lage auf dem krisengeschwächten Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten entspannte sich im Juni erneut deutlich. Die Arbeitslosenquote fiel kräftiger als erwartet. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg sehr viel deutlicher. "Nachdem die Corona-Beschränkungen gelockert wurden und sich Stimmungsindikatoren zuletzt aufgehellt haben, kann auch der Arbeitsmarkt überzeugen", sagte Helaba-Analyst Ralf Umlauf./ck/jha/