EUROSTOXX50 - Entscheidende Unterstützung bei 4.047 Punkten

Reminder aus der technischen Kommentierung vom 03.02.2022: "Der Kursverlauf seit Dezember 2021 zeigt die Konturen eines bärischen SKS-Musters. Es wäre wichtig für die Bullen, dieses möglichst bald wieder zu entschärfen ... Ich habe die bärische SKS im Chart mit der grauen Ellipse markiert. Für die Bullen wäre wichtig, die entscheidende Unterstützung dieses Musters bei 4.047 Punkten zu verteidigen.

Fällt der Eurostoxx50 auf Tagesschlusskursbasis dynamisch unter 4.040 Punkte ab, kann das einen Sell Off triggern. Einen Abverkauf in Richtung der Unterstützung bei 3.828 Punkte. Ob das etwas Größeres wird, vermag ich aus heutiger Sicht nicht einzuschätzen. Das Ausmaß von Abwärtskorrekturen lässt sich technisch oft nur schwierig eruieren."

Der Status quo heute ist der, dass sie noch über besagter Unterstützung stehen. Wenn sie die Unterstützung halten, nicht darunter fallen, sich stabilisieren und weiter auspendeln, könnten sie das taktische Verkaufssignal noch abwenden.

In diesem kurzen Update zum Eurostoxx50 befasse ich mich mit dem kurzfristigen Zeitfenster, das für aktive Anleger Relevanz haben kann. Ob eine mehrtägige oder mehrwöchige Abwärtskorrektur ansteht, tangiert einen langfristig ausgerichteten Anleger natürlich nicht. Sofern er sein Portefeuille ausgewogen zusammengestellt hat.

EURO STOXX 50

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)