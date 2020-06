EUROSTOXX50 - Es rappelt in der Kiste!

Stress mit Brüssel ist vorprogrammiert. Im Laufe dieses Sommers könnte sich ein veritabler transatlantischer Handelskampf entwickeln.

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer erwägt, neue Zölle auf europäische Produkte, wie etwa Oliven, Bier, Gin und LKWs, zu erheben und gleichzeitig Zölle auf Produkte wie Flugzeuge, Käse und Joghurt zu erhöhen. So heißt es in einer Mitteilung des US-Handelsbeauftragten, die am späten Dienstagabend veröffentlicht wurde. Die Erklärung sieht eine einmonatige öffentliche Kommentierungsfrist bis zum 26. Juli vor.

Wenn die USA diesen Plan durchziehen, könnten sie europäische Luxusmarken wie Givenchy und Hermes, die Lederwaren herstellen, Remy Cointreau und Pernod Ricard, die Cognac und Champagner produzieren, operativ massiv belasten. Die neuen Zölle könnten bis zu 100 Prozent betragen, was den Preis solcher Produkte für US-Importeure verdoppeln und deren Marktauftritt in den USA erschweren würde. Neue US-Zölle könnten auch die Nachfrage nach deutschem Bier dämpfen.

Weiterlesen

Der europäische Aktienmarkt knickt ein, der Eurostoxx50 verliert 2,96 % auf 3.201 Punkte. Der Index prallt an einer Abwärtstrendlinie (rot gestrichelt) nach unten ab.

Auf GodmodePlus wurde das kurzfristige Bias für DAX, Eurostoxx50, Dow Jones und S&P 500 Index gestern Abend von bullisch auf bärisch gedreht: 23.06.2020 - 22:40 Uhr - Chartanalyse Godmode PLUS DAX und EUROSTOXX50 - Es ist wie es ist.

Gestern um 16:55 Uhr wurden bereits im Echtgelddepot alle Indexpositionen zwecks Gewinnmitnahme verkauft: (gestern 16:55)Großes Realmoney Tradingdepot: Transaktionsupdate

Die Abos lohnen sich, sie sind ihr Geld wert!

Im Eurostoxx50 ist zunächst eine Korrektur in den 3.000 Punktebereich möglich. Ihr wißt, dass ich nach unten ungern mit blauen Prognosepfeilen arbeite.

EURO STOXX 50EURO STOXX 50

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)