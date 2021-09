EUROSTOXX50 - Kleines bärisches Muster im Aufwärtstrend

In den zurückliegenden Wochen hat sich eine kleine bärische SKS ausgebildet. S. graue Ellipse. Die Nackenlinie liegt bei 4.141 Punkten. Fällt der Index darunter, kann dies eine kleine Abwärtskorrektur einleiten. Ich würde als aktiver Anleger die Füße still halten. Shorten würde ich bei dem Notenbank-gestützten Markt nicht! Am Freitag ist großer Verfallstermin. Im Vorfeld und an dem Tag kann an den Märkten die Volatilität stark zunehmen.

EURO STOXX 50

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)