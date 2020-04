Eurozone: Einkaufsmanager-Stimmung bricht noch stärker als befürchtet ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone auf eine beispiellose Talfahrt geschickt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Donnerstag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft im April um 16,2 Punkte auf einen Rekordtiefstand von 13,5 Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 22,8 Punkte erwartet. Der Indikator wird seit Juli 1998 erhoben.

Extreme Rückgänge gab es vor allem im Dienstleistungssektor. Dieser wurde besonders stark durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens getroffen. Deutschland und Frankreich waren in einem ähnlichen Umfang von den Einbrüchen betroffen. Für die anderen Länder der Eurozone werden erst in einer zweiten Schätzung eigene Daten vorgelegt.

"Das Ausmaß des wirtschaftlichen Kollapses, das der Gesamtindikator signalisiert, übertrifft alles bisher Dagewesene in der über 20-jährigen Umfragegeschichte", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von Markit. "Da weite Teile der Wirtschaft auch in den nächsten Wochen von Betriebsschließungen zur Eindämmung von Covid-19 betroffen sein dürften, muss für das zweite Quartal 2020 mit dem stärksten Einbruch der Wirtschaftsleistung in der jüngsten Geschichte gerechnet werden."/jsl/bgf/