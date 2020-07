Eurozone: Einzelhandel erholt sich von Corona-Einbruch

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandel in der Eurozone hat sich im Mai spürbar vom Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die Umsätze der Branche seien zum Vormonat um 17,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 15,0 Prozent gerechnet. Im März und April waren die Erlöse um jeweils mehr als zehn Prozent eingebrochen. Gegenüber dem Vorjahr waren die Umsätze im Mai aber immer noch rückläufig.

Besonders stark erholten sich die Umsätze mit Bekleidung und Schuhen, die jedoch in der Krise auch besonders drastisch zurückgegangen waren. Der Versand- und Internethandel wuchs weiter, nachdem er bereits in der Krise ein spürbares Wachstum verzeichnet hatte. Die Tankstellen, die durch die Corona-Einschränkungen hart getroffen wurden, machten wieder deutlich höhere Umsätze./bgf/jkr/jha/