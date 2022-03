Eurozone: Industrieproduktion stagniert zu Jahresbeginn

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone hat zu Jahresbeginn stagniert. Von Dezember auf Januar habe sich das Produktionsniveau nicht verändert, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat war die Herstellung um 1,3 Prozent rückläufig.

Im Monatsvergleich fiel die Entwicklung in fast allen betrachteten Bereichen schwach aus. Besonders deutlich ging die Herstellung von Investitionsgütern zurück. Einen Ausgleich stellte die Produktion von Konsumgütern dar, die deutlich anstieg.

Nach Mitgliedsländern fiel die Entwicklung sehr unterschiedlich aus. Während die Gesamtherstellung in Österreich deutlich stieg, ging sie in Estland, Portugal und Griechenland klar zurück. Für Deutschland ergibt sich ein Anstieg um 1,3 Prozent zum Vormonat./bgf/jsl/stk