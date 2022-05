Eurozone: Industriestimmung fällt auf 15-Monatstief

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im April weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (ehemals IHS Markit) fiel zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 55,5 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der tiefste Stand seit 15 Monaten. Das Resultat fiel etwas höher aus als die Erstschätzung. Angesichts des Ukraine-Kriegs und scharfer Corona-Maßnahmen in China sagte Chefökonom Chris Williamson, der Industrie stünden schwere Zeiten bevor./bgf/jsl/mis