Eurozone: Industriestimmung steigt auf Rekordhoch

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat im Mai erneut ein Rekordhoch erreicht. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit stieg um 0,2 Punkte auf 63,1 Zähler, wie Markit am Dienstag in London nach einer zweiten Erhebung mitteilte. Schon im April hatte der Indikator bei 62,9 Punkten den bis dahin höchsten Wert seit Beginn der Umfrage im Juni 1997 erreicht. Außerdem liegt der Indexwert seit mittlerweile elf Monaten über der Marke von 50 Punkten, ab der Wachstum signalisiert wird.

Eine erste Schätzung wurde damit nach oben korrigiert. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einer Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet. In der ersten Erhebung hatte Markit für Mai noch einen leichten Stimmungsdämpfer und einen Indexwert von 62,8 Punkten gemeldet.

Markit erklärte die Stimmungsaufhellung unter anderem mit "einem enormen Zuwachs an Neuaufträgen". Sämtliche von der Umfrage erfassten Industriebereiche hätten erneut expandiert, hieß es in der Mitteilung./jkr/bgf/jha/