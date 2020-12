Eurozone: Industriestimmung trübt sich etwas weniger ein als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im November etwas weniger als erwartet eingetrübt. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 53,8 Punkte, wie das Institut am Dienstag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren noch 53,6 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Verantwortlich für den Rückgang sind die neuen wirtschaftlichen Beschränkungen in der zweiten Welle der Corona-Krise. Allerdings wird die Industrie dadurch weniger getroffen als der Dienstleistungssektor. Mit einem Wert von merklich über 50 Punkten deutet der Indikator immer noch auf ein robustes Wachstum hin./jsl/bgf/fba