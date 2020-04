Eurozone: Inflation geht im März deutlich zurück

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone hat sich im März deutlich abgeschwächt. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 0,7 Prozent höher als vor einem Jahr. Im Februar hatte der Preisauftrieb noch bei 1,2 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 0,5 Prozent. Damit wurden die Erstschätzungen in beiden Fällen bestätigt. Analysten hatten das erwartet.

Zurückzuführen ist der schwächere Preisauftrieb vor allem auf die Entwicklung der Energiepreise. Sie lagen im März 4,5 Prozent tiefer als vor einem Jahr. Ausschlaggebend ist der massive Einbruch der Rohölpreise infolge des Doppelschocks aus Preiskrieg und Corona-Krise: Dies hatte ein massives Überangebot gepaart mit einer weltweiten Nachfrageschwäche zur Folge.

Die Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel fiel im März von 1,2 auf 1,0 Prozent. Dies entspricht ebenfalls der ersten Schätzung und war erwartet worden. Diese Rate betrachten einige Ökonomen als die entscheidende Inflationsgröße, weil schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet sind.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt in der mittleren Frist eine Rate von knapp zwei Prozent an, hat dieses Ziel aber lange nicht mehr erreicht. Aufgrund des Konjunktureinbruchs wegen der Corona-Krise und des Ölpreisverfalls rechnen Ökonomen mit einem weiteren Rückgang der Inflation./ssc/jkr/jha/