Eurozone: Leistungsbilanz mit geringerem Überschuss

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im März deutlich gefallen. Der Überschuss sank von rund 26 Milliarden Euro im Vormonat auf etwa 18 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Überschüsse in der Handels- und Dienstleistungsbilanz gingen zurück. Die Defizite in den Einkommensbilanzen engten sich unter dem Strich etwas ein.

Die Leistungsbilanz stellt den volkswirtschaftlichen Austausch der Eurozone mit dem Ausland dar. Abgebildet sind der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie Einkommensübertragungen. Letztere resultieren etwa aus Überweisungen von Gastarbeitern. Üblicherweise weist die Eurozone einen hohen Überschuss in ihrer Leistungsbilanz aus. Infolge der Corona-Krise sind stärkere Schwankungen aufgetreten, insbesondere in der Handelsbilanz./bgf/jsl/mis