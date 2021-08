Eurozone: Leistungsbilanzüberschuss ausgeweitet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im Juni merklich gestiegen. Er weitete sich von 13,9 Milliarden Euro im Vormonat auf 21,8 Milliarden Euro aus, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Verantwortlich für den Anstieg war vor allem der höhere Überschuss in der Dienstleistungsbilanz. Bei der Warenbilanz ging der Überschuss hingegen etwas zurück. In der primären Einkommensbilanz wurde nach einem Defizit im Vormonat wieder ein leichter Überschuss erzielt. In der sekundären Einkommensbilanz verringerte sich das Defizit. Die Leistungsbilanz stellt den volkswirtschaftlichen Austausch der Eurozone mit dem Ausland dar. Abgebildet sind der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie Einkommensübertragungen. Letztere resultieren etwa aus Überweisungen von Gastarbeitern oder Zahlungen an internationale Organisationen. Üblicherweise weist die Eurozone einen hohen Überschuss in ihrer Leistungsbilanz aus./jsl/jkr/jha/