Eurozone: Rückgang der Erzeugerpreise schwächt sich weiter ab

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich der Rückgang der Herstellerpreise weiter abgeschwächt. Gegenüber dem Vorjahresmonat fielen die Erzeugerpreise im Dezember um 1,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Preisrückgang um 1,2 Prozent gerechnet.

Seit dem vergangenen Mai hat sich der Preisrückgang im Jahresvergleich kontinuierlich abgeschwächt. Im November waren die Erzeugerpreise noch um 1,9 Prozent im Jahresvergleich gefallen, nach minus 2,0 Prozent im Oktober.

Starken Einfluss auf die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, üben nach wie vor die Energiepreise aus. Sie fallen seit Monaten deutlich, allerdings zusehends schwächer. Preisanstiege zeigten sich im Dezember hingegen bei Gebrauchs- und Invesitionsgütern./jkr/jsl/mis