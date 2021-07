Eurozone: Wirtschaftsstimmung steigt auf Rekordhoch

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im Juli auf einen Rekordstand gestiegen. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) legte zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 119,0 Zähler zu, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Anstieg auf 118,2 Punkte erwartet.

Dies ist der sechste Anstieg in Folge und der höchste jemals ermittelte Wert. Allerdings stieg der ESI nicht mehr so stark wie in den Vormonaten. In der Europäischen Union (EU) war die Entwicklung ähnlich.

In den Wirtschaftssektoren fiel die Entwicklung unterschiedlich aus. Verbessert haben sich die Werte für die Industrie und den Dienstleistungssektor. Eingetrübt haben sich hingegen die Indikatoren für das Verbrauchervertrauen, den Einzelhandel und die Bauwirtschaft.