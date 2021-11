Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich wieder ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November nach einer Aufhellung im Vormonat wieder eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel gegenüber Oktober um 1,1 Punkte auf 117,5 Zähler, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet.

Die Eintrübung erfolgt auf hohem Niveau. In diesem Jahr hatte der Indikator infolge der kräftigen Wirtschaftserholung nach dem Corona-Einbruch ein Rekordhoch markiert. Im November fiel die Entwicklung jedoch durchwachsen aus: Während sich die Stimmung unter Dienstleistern, im Einzelhandel und am Bau verbesserte, verschlechterte sie sich in der Industrie und unter Verbrauchern.

In großen Euroländern verbesserte sich die Stimmung in Frankreich und Italien. In Deutschland, Spanien und den Niederlanden trübte sie sich dagegen ein. In der Europäischen Union (EU) ging der Gesamtindikator ebenfalls zurück./bgf/jkr/jha/