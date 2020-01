EUWAX Trends am Mittag

Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX startet deutlich im Plus ins neue Jahr

Der DAX ist mit deutlichen Zugewinnen ins neue Handelsjahr gestartet. Im morgendlichen Handel konnte er kontinuierlich zulegen. Gegen Mittag steht der DAX bei 13360 Punkten und damit knapp 0,9 % gegenüber dem Jahresschluss im Plus. Viele Marktteilnehmer befinden sich noch im Weihnachtsurlaub, daher sind die Handelsumsätze vergleichsweise gering.

Trump twittert zum Handelsstreit

Donald Trump twitterte zum Jahresende nochmals über seinen Lieblingsnachrichtendienst. Er verkündete, dass die Unterzeichnung eines Teilabkommens zum Handelsstreit zwischen den USA und China am 15. Januar im Weißen Haus bevorsteht. Von chinesischer Seite wurde dieser Termin und die Unterzeichnung bisher noch nicht bestätigt.

Geldpolitische Lockerung in China

Die chinesische Zentralbank hat die Mindestreservevorgaben von Banken bei der Kreditvergabe gesenkt. Damit soll die Kreditvergabe an Unternehmen stimuliert werden. Mit diesem Schritt werden ca. 800 Milliarden Yuan, also knapp 103 Milliarden Euro, für die Vergabe von zusätzlichen Kredit frei. Die Mindestreservesätze für große Banken liegt bei 13 Prozent, bei kleinen Banken bei 11 Prozent.

Tweet vom Wirecard CEO Markus Braun

Über den Kurznachrichtendienst verbreitete der Wirecard CEO Markus Braun die Nachricht, dass sich die Märkte bald wieder auf Wirecards ausgezeichnete Geschäftsentwicklung und Innovationen fokussieren werden. An den Märkten wird dies als Hoffnung gesehen, auf eine baldige Veröffentlichung der Sonderprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Die Wirecard Aktie notiert in einem positiven Marktumfeld bisher mit 4,2 Prozent im Plus bei 112,15 Euro.

Börse Stuttgart TV

Wie können Anleger in Zeiten von Nullzinspolitik agieren - welche Rolle sollten Aktien im Depot spielen? Ein Ausblick auf das Börsenjahr 2020 mit Finanzexpertin und Buchautorin Jessica Schwarzer.

Video unter folgendem Link anschauen: https://youtu.be/A7r2YjlEIkY

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment, das Stuttgarter Stimmungsbarometer, ist bisher beinahe den ganzen Handelstag im negativen Bereich unterwegs. Dies bedeutet, dass die Anleger in Hebelprodukten hauptsächlich auf fallende Kurse im DAX setzen.

Trends im Handel

Derivate Anleger setzen auf Basiswerte aus der zweiten Reihe

Bei den Anlegern an der Euwax stehen heute Basiswerte aus der zweiten Reihe besonders im Fokus. Nach einer Empfehlung kaufen Anleger den Evotec Open End Call (WKN: KA6VWF). Der Basispreis und die Knock-out Schwelle beträgt aktuell 17,59 Euro. Evotec notiert gegen Mittag mit 2,5 % bei 23,69 Euro im Plus. Ebenfalls aufgrund einer Empfehlung kaufen Anleger einen Tomra Open End Call (WKN: MC4MEV). Bei diesem Wertpapier liegt die aktuelle Knock-out Schwelle und der Basispreis bei 217,18 Norwegischen Kronen.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH