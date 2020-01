EUWAX Trends am Mittag

Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX im Sinkflug - Dämpfer für den deutschen Arbeitsmarkt

DAX im Sinkflug nach US-Raketenangriff

Bei einem US-Raketenangriff nahe Bagdad ist ein hochrangiger irakischer Kommandeur ums Leben gekommen. Die iranische Seite kündigte umgehend Vergeltungsmaßnahmen für diese Tat an. Der DAX legte daraufhin unmittelbar den Rückwärtsgang ein. Vom Eröffnungsniveau bei knapp 13.270 Punkten ist er bis auf 13.125 Punkten gefallen. Gegenüber dem Schlusspreis des gestrigen Handelstages bei 13.385 Punkten ist der DAX in kürzester Zeit um mehr als 250 Punkte in die Knie gegangen. Um die Mittagszeit notiert der DAX bei ca. 13.150 Punkten.

Steigende Ölpreise belasten die Lufthansa Aktie

Die Ölsorten Brent und WTI legten nach den US-Raketenangriffen um knapp vier Prozent zu. Im Sog der steigenden Ölpreise ist die Lufthansa Aktie im bisherigen Tagesverlauf der Hauptverlierer im DAX. Die Aktie notiert gegen Mittag bei 15,45 Euro und damit mehr als 7 Prozent im Minus. Marktteilnehmer fürchten bei einer Eskalation des Konflikts eine Abnahme der globalen Flugaktivitäten in Verbindung mit steigenden Kerosinkosten für die Airlines.

Dämpfer für den deutschen Arbeitsmarkt

Erstmals seit sechs Jahren ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Im Dezember 2019 wurden insgesamt 47.000 Personen mehr als arbeitslos gemeldet, als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozent auf 4,9 Prozent gestiegen. Experten werten dies als Anzeichen, einer sich eintrübenden konjunkturellen Entwicklung. Die Anzahl der Erwerbstätigen ist 2019 weiterhin auf einem Rekordniveau von durchschnittlich 45,26 Millionen Personen.

Für Anleger war 2019 äußerst erfolgreich - rund 26 Prozent hat der DAX zugelegt. Welche Themen die Märkte beschäftigt haben, wie das Jahr für die Börse Stuttgart verlief - hier ein Fazit von Dr. Michael Völter, Vorsitzender des Vorstands der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V.

Video unter folgendem Link anschauen: https://youtu.be/dYCcKJkmLzU

Der EUWAX Sentiment ist bisher den ganzen Handelstag im Plus. Die Mehrheit der Derivateanleger an der Börse Stuttgart in Hebelprodukten auf den DAX, geht von einer Erholung aus. Besonders zu Handelsbeginn war der Optimismus der Derivateanleger mit einem Wert von über 50 sehr hoch. Im Laufe des weiteren Handelstages pendelt der EUWAX Sentiment in einer Spanne von 17 bis 47 Punkten.

Bei Knock-out Produkten ist heute ein Knock-out Call auf Teamviewer (WKN: MC4NKG) Umsatzspitzenreiter. Der Knock-out Call wird hauptsächlich verkauft. Der Basispreis und die Knock-out Schwelle beträgt 23,14 Euro.

Aufgrund einer Kaufempfehlung ist bei den Optionsscheinen ein Call auf die Bank of America (WKN: JM48UU) sehr stark gefragt. Der Call hat einen Basispreis von 37 US-Dollar und eine Laufzeit bis 15.01.2021. In dem Optionsschein sind ausschließlich Käufe zu verzeichnen.

