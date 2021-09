EV8 Switch und NatWest helfen britischen Autofahrern, umweltfreundlich zu werden

Autofahrer im Vereinigten Königreich, die den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwägung ziehen, können herausfinden, wie viel sie einsparen können, und das Elektrofahrzeugmodell ermitteln, dass am besten zu ihnen passt - dank EV8 Switch, einer neuen weltraumgestützten App. Die App von EV8 Technologies wird von der NatWest Group unterstützt und steht im Apple App Store und Android Play Store zum kostenlosen Download zur Verfügung.

EV8 Switch wurde entwickelt, um für Verbraucher Licht darüber ins Dunkle zu bringen, wie ein Elektrofahrzeug in ihr Leben und zu ihren Fahrgewohnheiten passen könnte, und hilft dadurch Fahrern, mit Zuversicht umweltfreundlich zu werden, indem effektive Fahrdaten über 14 Tage hinweg analysiert werden, um unabhängige, personalisierte Einblicke zu liefern.

Eine ‚Switchability‘-Punkteskala (Switchability; Englisch für „Fähigkeit umzusteigen“) zeigt, wie viel Geld britische Autofahrer einsparen könnten, wenn sie auf ein Elektrofahrzeug umsteigen würden, im Vergleich zu ihrem aktuellen Benzin- oder Dieselfahrzeug. Zudem werden Details zu der erzielbaren CO2-Einsparung und Verbesserung der Luftqualität dargelegt. Fahrer können darüber hinaus auf der Grundlage ihres aktuellen Fahrzeugs sehen, welches Elektrofahrzeug am besten zu ihnen passen würde und wie der Umstieg auf ein E-Auto in ihrem aktuellen Alltag aussehen könnte. Benutzer von EV8 Switch können außerdem herausfinden, wo sich die nächsten Ladestationen in ihrer Nähe befinden und welche Strecke zurückgelegt werden kann, ohne unterwegs aufladen zu müssen.

Richard Forrest, EV8-Vorstandsvorsitzender und Senior Partner, Kearney, sagte:

„Mit der voranschreitenden Klimakrise verändern viele von uns ihr tägliches Leben. Die Wahl eines Elektroautos reduziert Emissionen deutlich und EV8 Switch hilft Fahrern, sich dazu zu entschließen, umweltfreundlich zu werden. Die App unterstützt Fahrer bei einer informierten Entscheidungsfindung basierend auf ihren individuellen Fahrbedürfnissen. Wir ermuntern die Leute, sich EV8 Switch herunterzuladen, die 14-tägige Herausforderung anzunehmen und für sich selbst genau herauszufinden, wie ein Elektrofahrzeug für sie funktionieren könnte.“

Wissenschaftsministerin Amanda Solloway sagte: „Während wir uns darauf vorbereiten, dieses Jahr den bedeutenden UN-Klimagipfel, COP26, in Glasgow auszurichten, bereitet das Vereinigte Königreich den Weg, indem es den Weltraum nutzt, um umweltfreundlicher zu werden. Mit innovativen, durch die Regierung gestützten Projekten wie diesem, die die Kraft des Weltraumes nutzen, ist der Umstieg auf ein Elektrofahrzeug einfacher denn je. Das hilft uns, einen großen Schritt nach vorne zu gehen und uns unserem Ziel zu nähern, bis 2050 klimaneutral zu sein.“

Robert Evans, CEO von Cenex, fügt hinzu: „Die Öffentlichkeit dazu zu bewegen, auf emissionsfreie Elektrofahrzeuge umzusteigen, ist entscheidend, um die Klimaziele zu erreichen, die von der Regierung festgelegt wurden, und um die örtliche Luftqualität zu verbessern. EV8 Switch erleichtert diesen Umstieg, indem sie mit Mythen rund um die Angst im Zusammenhang mit der Reichweite und der Verfügbarkeit von Ladestationen auf Einzelbasis aufräumt und die Einsparungen persönlicher Kosten und Emissionen hervorhebt. Die Ergebnisse aus der App bedeuten, dass Benutzer informierte Entscheidungen über eine zukünftige Fahrzeugwahl treffen können, die am besten zu ihren Fahrgewohnheiten passt.“

Die Entwicklung der App EV8 Switch wurde vom Programm ‚ESA Space Solutions‘ als Teil eines Demonstrationsprojekts mit dem Namen ‚Human Switch‘ unterstützt.

Roberta Mugellesi Dow, ESA Technical Officer für das Human-Switch-Projekt, erklärte: „Die App EV8 Switch ist ein erstklassiges Beispiel dafür, wie weltraumbasierte Innovationen den Umstieg auf Elektrofahrzeuge fördern können. Satellitentechnologie ermöglicht es der EV8 Switch App, klare Informationen über die finanziellen und umwelttechnischen Vorteile bereitzustellen, die der Umstieg auf ein Elektrofahrzeug bergen könnte.“

Nick Appleyard, Head of ESA Space Solutions, fügte hinzu: „Wir wissen alle, dass wir bessere Entscheidungen in der Klimaproblematik treffen sollten. Was uns dennoch irgendwie davon abhält, ist, die Zeit, die Informationen und die Motivation zu finden. Die EV8 Switch App gibt uns genau den Anstoß, den wir brauchen. Sie liefert uns gerade genug Informationen, um zu sehen, wie wir Geld einsparen, die Umweltverschmutzung bekämpfen und uns auf ein besseres Fahren in einem Elektroauto umstellen können. Ein Dreifach-Vorteil. Bei der Europäischen Weltraumorganisation möchten wir den Weltraum als Werkzeug nutzen, um den grünen Wandel zu fördern. Daher sind wir stolz, die Entwicklung dieses Dienstes unterstützt zu haben.“

EV8 Technologies ist ein Joint Venture zwischen der globalen Beratungspartnerschaft Kearney, der unabhängigen emissionsarmen Transportgruppe Cenex und Brixworth Technologies, einem renommierte Entwicklungshaus, das sich auf Asset- und Software-Lösungen spezialisiert hat.

Die UK Space Agency hat 2,7 Millionen Pfund in die EV8 Switch App über die Advanced Research in Telecommunication Systems (ARTES) der Europäischen Weltraumorganisation investiert. EV8 Switch wird von der NatWest Group unterstützt und mitvermarktet, die hofft, dass die Initiative Menschen und Unternehmen dabei helfen wird, umweltfreundlich zu werden. Dies zeigt das Engagement der Bank, eine aktive Rolle bei der Bewältigung des Klimawandels zu spielen. Die Bank plant, ihren Kunden die kostenlose App in den kommenden Monaten über eine Marketing-Kampagne und ihre mobile App anzubieten.

James Close, Head of Climate Change bei der NatWest Group, kommentierte: „Indem wir die Arbeit von EV8 Technologies unterstützen, bieten wir eine Lösung, um Menschen und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Möglichkeit zu begreifen, umweltfreundlich zu werden. Wir wollen die führende Bank des Landes sein, die bei der Bewältigung der Klimakrise hilft, und wir sind entschlossen, eine aktive Rolle im Wandel des Vereinigten Königreich hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu spielen. Starke Partnerschaften werden dienlich sein, um diesen Wandel zu beschleunigen, und wir freuen uns auf die fortgeführte Zusammenarbeit mit EV8 Technologies beim Roll-out der EV8 Switch App.“

Funktionsweise der EV8 Switch App:



EV8 Switch analysiert die Strecken, die Sie in Ihrem aktuellen Benzin- oder Dieselfahrzeug zurücklegen.



Dies erlaubt der App, Nutzungsmuster und die Fahrweise eines Fahrzeugs zu bewerten.



Die Daten werden anschließend ausgelegt, um eine Vielzahl von Statistiken und Metriken anzuzeigen, die für Sie und Ihr Fahrverhalten spezifisch sind.



Eine „Umstiegs-Punkteskala“ soll angeben, wie gut ein Elektrofahrzeug in Ihren Alltag passen würde.



EV8 Switch gibt daraufhin Optionen für Elektrofahrzeuge an, die Ihren Anforderungen entsprechen.



EV8 Switch hebt außerdem die potentiellen Einsparungen und Möglichkeiten, CO2 einzusparen, sowie Verbesserungen der Luftqualität hervor, die auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten einen jeden Fahrers zugeschnitten sind.



Über EV8 Technologies

EV8 Technologies ist ein britisches Unternehmen, das durch die Entwicklung innovativer und bahnbrechender Lösungen Pionierarbeit leistet, um den globalen Energiewandel anzuführen und zu beschleunigen. Dabei setzt es auf die Zusammenarbeit mit Energieunternehmen, großen Automobilherstellern, Fahrzeugleasingunternehmen, Flughäfen, Gremien und Branchenverbänden.

Mit Sitz in London bietet die Firma Verbrauchern und Unternehmen die Möglichkeit, Elektrizität am Rande des Stromnetzes zu produzieren, zu speichern und zu verkaufen, indem die Energiespeicherkapazitäten ihrer Elektrofahrzeuge genutzt werden.

EV8 Technologies ist ein Joint Venture zwischen der globalen Beratungspartnerschaft Kearney, der unabhängigen emissionsarmen Transportgruppe Cenex und Brixworth Technologies, einem renommierten Entwicklungshaus, das sich auf Asset- und Software-Lösungen spezialisiert hat.

Erfahren Sie mehr unter ev8-tech.com

Über Kearney

Kearney war das erste globale Management-Beratungsunternehmen, das 2010 klimaneutral wurde. Seither haben wir uns wissenschaftsbasierte Ziele zur Senkung unserer GHG-Emissionen gemäß den Zielen des Pariser Abkommens gesetzt. Wir engagieren uns umfassend, mit unseren Kunden, Regierungen und anderen Interessensvertreten zusammenzuarbeiten, um eine inklusive und widerstandsfähige umweltfreundliche Wirtschaft in revolutionären Bereichen wie dem Energiewandel, den nachhaltigen Technologien und der Lieferkettentransformation zu schaffen. Unsere Investition in EV8 Switch und die Tatsache, dass wir Anteilseigner von EV8 sind, bestärkt unseren Einsatz, um im Bereich der Nachhaltigkeit und mit einem Ziel vor Augen führend zu sein und mutig zu handeln. Wir sind stolz, einen Beitrag zu einem nachhaltigeren Ökosystem der Mobilität zu leisten. kearney.com

Über die NatWest Group

Die NatWest Group ist eine führende Banken- und Finanzdienstleistungsgruppe im Vereinigten Königreich und Irland. Wir sind durch eine Reihe namhafter Bankmarken tätig. Wir sind auf den Hauptstraßen durch unsere kundennahen Marken - NatWest, Royal Bank of Scotland und Ulster Bank - vertreten. Wir sind der größte Unterstützer britischer Unternehmen, wobei wir etwa ein Viertel der Unternehmen im Vereinigten Königreich bedienen. Unsere privaten Bankkunden kennen uns durch ihre Beziehungen mit Coutts, Adam & Company, Child & Co und Drummonds. Darüber hinaus helfen NatWest Markets unseren Unternehmens- und Institutionskunden, ihre finanziellen Risiken zu identifizieren und ihre kurz- und langfristigen Ziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter NatWest Group

Über Cenex

Cenex, das 2005 als erstes britisches Exzellenzzentrum für kohlenstoffarme Technologien und Brennstoffzelltechnik gegründet wurde, senkt Emissionen im Verkehrsbereich sowie in damit verbundenen Energieinfrastrukturen und ist als unabhängige, gemeinnützige Forschungs- und Technologieorganisation (RTO für Research and Technology Organisation) und Beratungsdienst tätig.

Unsere unabhängigen Experten finden die richtigen Lösungen, die die Umweltverschmutzung bekämpfen, die Effizienz steigern und Kosten senken, und bieten Informationen zu den neuesten Richtlinien, Technologien und Innovationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cenex.co.uk

Über Brixworth Technology

Brixworth Technology ist ein Technologieunternehmen, das sich auf vernetzte Software- und Hardware-Designs spezialisiert hat, die vollständige Ende-zu-Ende-Kommunikationskanäle und skalierbare Cloud-Plattformen zur Speicherung, Verarbeitung und Verbreitung von Daten bieten.

Die Gründer des Unternehmens verfügen über umfassendes Know-how im Software- und Hardware-Bereich, das sie sich in den vielen Jahren angeeignet haben, die sie in der Telematik- und der petrochemischen Prozesssteuerungsbranche verbracht haben. Weitere Informationen finden Sie unter www.brixworthtechnology.com

Über die UK Space Agency

Die UK Space Agency inspiriert und leitet das Vereinigte Königreich im Weltraumbereich zum Vorteil unseres Planeten und seiner Bevölkerung.

Als ausführende Behörde, die durch das Ministerium für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie finanziert wird:



unterstützt sie die Arbeit des britischen Weltraumsektors im Inn- und Ausland und maximiert die Vorteile für die wachsende britische Wirtschaft



investiert sie in Wissenschaft und Forschung, um das Verständnis des Universums zu fördern sowie praktische und nachhaltige Vorteile zu erbringen, wie etwa neue Technologien zur Verbesserung des Lebens auf der Erde



inspiriert sie die nächste Generation britischer Wissenschaftler und Ingenieure



fördert sie die globale Zusammenarbeit im Weltraumbereich durch die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Weltraumorganisation und internationale Partnerschaften



Sie können uns in den sozialen Medien unter @spacegovuk auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram folgen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

