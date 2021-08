Evakuierung aus Kabul nimmt Fahrt auf - Flughafen gesichert

Kabul/Berlin (Reuters) - Nach stockendem Beginn gewinnt die Rettung von westlichen Ausländern und deren Helfern aus Afghanistan an Fahrt.

Eine zweite Bundeswehrmaschine landete in Kabul und brachte anschließend 125 Deutsche, Afghanen und Angehörige anderer Nationen außer Landes. "Unsere Evakuierungsaktion mit Unterstützung der Bundeswehr ist jetzt voll angelaufen", sagte Außenminister Heiko Maas. Noch am Dienstag solle es zwei weitere Evakuierungsflüge geben. In der Nacht hatte ein erster Bundeswehrtransporter nur sieben Menschen außer Landes bringen können, der zuvor Fallschirmjäger zur Sicherung des Flughafens abgesetzt hatte. "Der Auftrag an unsere Kräfte ist nach wie vor, solange es möglich ist, so viele wie möglich rauszufliegen", versprach Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dies gelte nicht nur für Deutsche: "Wir nehmen alles mit, was vom Platz her in unsere Flugzeuge passt."

Nach Angaben eines Diplomaten am Kabuler Flughafen konnten am Dienstag mehr als ein Dutzend internationale Maschinen abheben. Unklar war allerdings, wie groß das Zeitfenster zur Rettung sein wird. Maas zufolge sind weitere 100 Deutsche im militärisch geschützten Teil des Flughafen. Die Taliban kontrollierten die Zugänge, ließen jedoch Ausländer durch. Man fordere die Deutschen daher auf, zum Airport zu kommen. Allerdings seien auch einige afghanische Ortskräfte durchgekommen. Man arbeite daran, den Weg für sie sicherer zu machen.

Die Flüge gehen von Kabul aus zunächst in die usbekische Hauptstadt Taschkent. Dort sollen sie mit der Lufthansa nach Deutschland gebracht werden. Das Auswärtige Amt rechtfertige die zunächst geringe Zahl an Geretteten in der Nacht mit der Lage in Kabul: "Aufgrund der chaotischen Umstände am Flughafen und regelmäßiger Schusswechsel am Zugangspunkt war gestern Nacht nicht gewährleistet, dass weitere deutsche Staatsangehörige und andere zu evakuierende Personen ohne Schutz der Bundeswehr überhaupt Zugang zum Flughafen erhalten würden."

Kanzlerin Angela Merkel sagte, man versuche Kontakt zu den rund 1000 Ortskräften im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit herzustellen, die aber teilweise nicht in Kabul seien. Dazu kämen die Helfer von Nichtregierungsorganisationen. Viele Ortskräfte der Bundeswehr seien aber bereits in Deutschland. Nach der rasanten Machtübernahme der Taliban hatten sich Tausende Menschen zum Flughafen aufgemacht. Der zivile Teil ist jedoch nicht mehr in Betrieb, der militärische Teil wird in erster Linie von US-Soldaten gesichert. Die US-Armee selbst brachte schon am Montag Hunderte Menschen teils in überfüllten Fliegern aus dem Land. Die USA erklärten, sie könnten nun täglich bis zu 9000 Menschen ausfliegen. Rund 3500 US-Soldaten sichern laut Pentagon das Flughafen-Areal.

GESPANNTE RUHE IN KABUL

In der afghanischen Hauptstadt wagten sich am Dienstag einzelne Einwohner vorsichtig wieder vor die Tür. "Ich habe Angst. Aber ich habe meinen Laden geöffnet, weil ich meine Familie ernähren muss", sagte der 48-jährige Mohammadullah der Nachrichtenagentur Reuters per Telefon. In seinen Lebensmittelladen kämen viel weniger Kunden als üblich. In der Stadt waren die meisten Läden und Supermärkte sowie die Schulen geschlossen, wie Einwohner berichteten. Auf den Straßen war wenig Verkehr. Alberto Sanin, medizinischer Koordinator einer italienischen Hilfsorganisation, sagte, sein Krankenhaus habe in den vergangenen 24 Stunden mehrere Patienten mit Schusswunden behandelt.

Am Dienstag berieten die EU-Außenminister sowie die Nato über die Lage, nachdem die Kritik in den USA, in Europa und auch in den Deutschland an der Afghanistan-Politik wächst. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte, dass die Rückkehr der Taliban die Terrorgefahr erhöhe und die Militärallianz wachsam bleiben müsse. Er forderte die Taliban auf, sicherzustellen, dass Afghanistan nicht erneut zu einer Brutstätte für Terrorismus werde. "Die, die jetzt die Macht übernehmen, müssen gewährleisten, dass internationale Terroristen nicht Fuß fassen." Die Taliban kündigten eine Pressekonferenz an. Bisher haben sie sich nach der Machtübernahme gemäßigt gegeben und beispielsweise ihre Kämpfer aufgefordert, die Botschaften zu respektieren. Auch das Eigentum müsse geschützt bleiben.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte: "Wir erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen." Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sprach sich dafür aus, künftig genauer zu klären, was das Ziel von Auslandseinsätzen der Bundeswehr ist, wie lange solche Missionen dauern und wie sie enden sollen.

Unter Druck steht wegen des Abzugs seiner Truppen besonders US-Präsident Biden. Das Ziel der USA in Afghanistan habe nie der Aufbau eines Staates sein sollen, sondern der Kampf gegen den Terrorismus, verteidigte er die Entscheidung. "Amerikanische Truppen können und sollten nicht in einen Krieg kämpfen und sterben, den die afghanischen Streitkräfte selbst nicht zu kämpfen bereit sind", sagte er. In Afghanistan sind im längsten Krieg der US-Geschichte rund 1800 US-Soldaten gefallen, etwa 20.000 wurden verletzt und verstümmelt. An dem internationalen Einsatz war auch die Bundeswehr beteiligt. Rund 150.000 deutsche Soldaten waren am Hindukusch im Einsatz, 59 von ihnen starben dort.