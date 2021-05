Evans (Fed) - Erhoffe mir nach Ausreißer im April bessere US-Jobdaten

Washington (Reuters) - Die zuletzt enttäuschenden US-Jobdaten sind laut einem führenden Währungshüter wahrscheinlich nur ein Ausrutscher auf dem Weg zu einer durchgreifenden Erholung am Arbeitsmarkt.

Es sei wohl ein monatlicher Ausreißer, der mit dem Öffnen der Wirtschaft nach der Pandemie-Krise zusammenhänge, sagte der Chef des Notenbankbezirks Chicago, Charles Evans, dem Sender CNBC am Montag. "Ich erhoffe mir ein fortdauernd starkes Beschäftigungswachstum für den Rest des Jahres", fügte er hinzu. Zuvor hatte der Präsident der Fed von Richmond, Thomas Barkin, erklärt, die Jobdaten vom April seien nicht annähernd das gewesen, was er erwartet habe.

Vorigen Monat entstanden in den USA nur 266.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Ökonomen hatten mit 978.000 neuen Jobs gerechnet, nach einem Plus von revidiert 770.000 im März. Bevor die Währungshüter die Geldflut etwas verringern, wollen sie "substanzielle weitere Fortschritte" sehen, wie sie in der Vergangenheit betont hatten. Nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten dürfte die Notenbank (Fed) nun weiter abwarten, bevor sie damit beginnt, ihre monatlichen Konjunkturhilfen von 120 Millionen Dollar abzuschmelzen.

Der Währungshüter Robert Kaplan dringt allerdings mit Nachdruck auf eine rasche Debatte über ein Verringerung der Fed-Konjunkturhilfen, da er die Gefahr von Kursübertreibungen an den Börsen sieht - zumal auch die billionenschweren Pandemie-Hilfen der Regierung die Hausse befördern. Die nächste Zinssitzung steht Mitte Juni an, bei der auch neue Projektionen zur Wirtschaftsentwicklung und ein aktualisierter Zinsausblick anstehen.