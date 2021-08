Everbridge kooperiert mit Associated Press (AP), um globale Nachrichten in die marktführende Critical Event Management (CEM) Plattform zu integrieren

Everbridge erweitert sein marktführendes Risikoanalyseangebot auf mehr als 25.000 Datenquellen, um Unternehmen, Regierungen und Gesundheitsorganisationen zu unterstützen, die Dinge, auf denen ihr Fokus liegt (Personal, Bürgerinnen und Bürger, Einrichtungen, Lieferketten und IT-Infrastruktur) mit Echtzeitrisiken zu korrelieren, um Auswirkungen abzumildern und Reaktionszeiten zu beschleunigen





Durch Aufnahme von AP-Sondermeldungen und geopolitischen AP-Nachrichten in seine Critical Event Management Plattform bietet Everbridge seinen Kunden verbesserte Kontextualisierung von Risikodaten, indem es die Berichterstattung, Geschwindigkeit und umfassende Fachkompetenz der AP-Journalisten an 250 Standorten weltweit nutzt



Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG), der weltweit führende Anbieter von CEM-Lösungen (Critical Event Management) und die Associated Press (AP) gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um die globalen AP-Nachrichtenberichte in die Critical Event Management (CEM) Plattform von Everbridge aufzunehmen. Diese Zusammenarbeit wird den Kunden von Everbridge die umfassende inhaltliche Kompetenz von AP und die umfangreiche Kontextualisierung der Risikodaten kritischer Ereignisse aus aller Welt zur Verfügung stellen.

Mit Hilfe von maschinellem Lernen und KI-gestützter Ereignissammlung kombiniert Everbridge über 25.000 der vertrauenswürdigsten Datenquellen mit der Fachkompetenz eines erfahrenen Teams von Analysten, welche die branchenweit führende Quelle für verifizierte Daten und hyperlokale Bedrohungsanalyse erstellt.

AP ist eine unabhängige globale Nachrichtenorganisation mit Journalisten an 250 Standorten in 100 Ländern, deren Journalismus täglich mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung in Form von Textinhalten, Fotos, Videos und Live-Übertragungen vermittelt wird. Seit über 175 Jahren informieren AP-Journalisten die Welt über die wichtigsten Nachrichten – von der COVID-19-Pandemie bis hin zu Präsidentenwahlen und Naturkatastrophen.

Das Beschaffen von Informationen von AP wird Everbridge in die Lage versetzen, Unternehmen und Regierungen mit einem der Top-Newsfeeds weltweit aus Tausenden zusätzlicher Quellen für Risikodaten zu versorgen. Die Nutzung umfangreicher Risikodaten und kontextrelevanter Situationsanalysen bleibt ein wesentlicher Faktor, wie Organisationen in unterschiedlichen digitalen und physikalischen Domänen Unternehmensresilienz effektiv erreichen können.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Everbridge, um die geopolitische Berichterstattung von AP weiter auszubauen und die Anzahl der Organisationen zu erweitern, die von der Kompetenz der Journalisten von AP vor Ort rund um den Globus profitieren können”, so Tom Januszewski, AP Vice President of Global Business Development. „Der Journalismus von AP ist vertrauenswürdig, zuverlässig, präzise und schnell, und daher sind wir erfreut, dass er genutzt werden kann, um die Kunden von Everbridge zu unterstützen, schneller auf kritische Ereignisse reagieren zu können.”

Everbridge kuratiert Bedrohungsanalysen aufgrund von Risiken, die unter anderem durch Wetter, Flächenbrände, Überschwemmungen, Unterbrechungen von Lieferketten, von Menschen verursachte Zerstörungen, Terrorgefahr und Cyberangriffe verursacht werden. Die umfassenden konfigurierbaren Überwachungsfähigkeiten von Everbridge liefern relevante Informationen, die einen entscheidenden Beitrag leisten, Risiken zu reduzieren, wo immer Menschen leben, arbeiten oder verreisen. Diese Informationen tragen dazu bei, beispielsweise Unternehmensressourcen und Standorte, die erhöhten Risiken ausgesetzt sein können, in Korrelation zu bringen. Die Risikotransparenz versetzt die Sicherheitsteams des Unternehmens in die Lage, sehr leicht die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Mitarbeiter und Ressourcen rund um den Globus zu schützen.

„Angesehen als eine Top-Nachrichtenquelle für alle Winkel der Erde, bietet AP umfangreiche kontextrelevante Inhalte über Ereignisse auf der ganzen Welt in Echtzeit”, so Karl Kotalik, Vice President of Global Risk Intelligence Solutions. „Durch Kombination detaillierter Nachrichtenberichterstattung und Analysen mit Risikofallkorrelation bietet Everbridge unseren Kunden die umfassendsten Zusammenhänge für fundierte Entscheidungen, um Risiken zu verwalten und darauf in angemessener Weise reagieren zu können.”

Die End-to-End-CEM-Plattform transformiert in digitaler Form, wie Organisationen kritische Ereignisse verwalten und darauf reagieren, indem sie Organisationen unterstützen, Erträge zu sichern und zu ermöglichen, wobei sie Kosten reduzieren. Die CEM-Plattform kann auf modulare Weise sehr schnell installiert werden, indem Hunderte positiver ROI-Anwendungsfälle unterstützt werden, unter anderem für Personen und den Life-Safety-Bereich, Geschäftstätigkeiten und Geschäftskontinuität, Lieferkettenrisiken, das Internet der Dinge (IoT) und intelligente Unternehmen sowie IT-Vorfälle.

Zu den Kunden von Everbridge gehören einige der größten Unternehmen und Marktführer in ihren jeweiligen Branchen, darunter Fortune-1000-Unternehmen wie beispielsweise Bristol Myers Squibb, Cisco, CVS Health, Goldman Sachs, Lowe’s, Tiffany & Co., der Chemieriese Dow, das Telekommunikations- und Unterhaltungselektronik-Unternehmen Nokia sowie einige der führenden Technologieriesen aus dem Silicon Valley, globale E-Commerce-Unternehmen, Öl- und Erdgaslieferanten, Hotel- und Restaurantketten, Betriebe der Automobil-, Luftfahrt- und Wehrtechnik sowie Luftverkehrsgesellschaften und große Mietwagenfirmen.

Die Kunden können darüber hinaus Everbridge nutzen, um Informationen mit anderen Organisationen auszutauschen und Antworten mit Hilfe der CEM-Plattform entweder öffentlich oder privat zu koordinieren. Die Unterstützungsteams von Everbridge verfügen über eine Vielzahl privater Netzwerke im Hinblick auf Strafverfolgungsstellen, Kliniken, Flughäfen, Universitäten und Unternehmen rund um den Globus, sodass sie in der Lage sind, wichtige ereignisbezogene Updates auszutauschen.

Über AP

Die Associated Press ist eine unabhängige globale Nachrichtenorganisation, die sich der Faktenvermittlung verschrieben hat. Sie wurde im Jahr 1846 gegründet und ist heute die vertrauenswürdigste Quelle für schnelle, exakte und unabhängige Nachrichten in allen Formaten. Die AP ist unverzichtbarer Anbieter von Technologien und Serviceleistungen, die für das Nachrichtengeschäft unerlässlich sind. Über die Hälfte der Weltbevölkerung informiert sich täglich durch AP-Nachrichten. Online: www.ap.org

Über Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG) (NASDAQ:EVBG) ist ein globaler Anbieter von Unternehmens-Software-Anwendungen, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf kritische Ereignisse automatisieren und beschleunigen können. Dadurch gewährleisten sie die Sicherheit von Personen und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Krisensituationen: Keep People Safe and Organisation Running™. Wenn die öffentliche Sicherheit beispielsweise durch Schießereien, Terroranschläge oder Unwetter bedroht ist bzw. kritische Unternehmensabläufe durch IT-Ausfälle, Cyber-Attacken, Produktrückrufe oder Unterbrechungen der Lieferkette gestört werden, verlassen sich über 5.700 Kunden weltweit darauf, dass die Critical Event Management Platform von Everbridge schnell und zuverlässig Bedrohungsdaten sammelt und auswertet, gefährdete Personen und einsatzbereite Helfer lokalisiert, die sichere Ausführung vordefinierter Kommunikationsprozesse über mehr als 100 verschiedene Kommunikationsmodalitäten automatisiert und den Fortschritt bei der Umsetzung von Reaktionsplänen überwacht. Everbridge betreut 8 der 10 größten Städte in den USA, 9 der 10 größten Investmentbanken in den USA, 47 der 50 größten nordamerikanischen Flughäfen, 9 der 10 weltweit größten Beratungsfirmen, 8 der 10 weltweit größten Autohersteller, 9 der 10 größten Gesundheitsdienstleister in den USA und 7 der 10 größten Technologieunternehmen in der Welt. Everbridge hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält weitere Niederlassungen in 25 Städten rund um den Globus. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.everbridge.com.

Hinweise auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995, darunter insbesondere Aussagen bezüglich der erwarteten Chancen und Trends für das Wachstum in unseren kritischen Kommunikations- und Unternehmenssicherheitsanwendungen und in unserem Gesamtgeschäft, unserer Marktchancen, unserer Erwartungen im Hinblick auf den Umsatz unserer Produkte, unseres Ziels, die Führungsposition in unserem Markt aufrechtzuerhalten und die Märkte zu erweitern, in denen wir um Kunden konkurrieren, sowie bezüglich der erwarteten Auswirkungen auf unsere Finanzergebnisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen sowie auf den derzeitigen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Begriffe wie „erwarten“, „voraussichtlich“, „sollten“, „überzeugt sein“, „anstreben“, „projektieren“, „Ziele“, „schätzen“, „potenziell“, „Prognosen“, „können“, „werden“, „könnten“, „beabsichtigen“ sowie Variationen dieser Begriffe oder ihre Verneinungen sowie Synonyme sollen derartige zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände beinhalten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderen insbesondere die Fähigkeit unserer Produkte und Leistungen, bestimmungsgemäß zu funktionieren und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen; unsere Fähigkeit, gegebenenfalls übernommene Geschäftsbereiche und Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen und zu binden und den Umsatz mit Bestandskunden zu erhöhen; unsere Fähigkeit, den Umsatz mit unserer Anwendung Mass Notification und/oder anderen Anwendungen zu steigern; Entwicklungen auf dem Markt für gezielte und kontextrelevante kritische Kommunikation oder in dem zugehörigen regulatorischen Umfeld; eventuell ungenaue Einschätzungen der Marktchancen und Prognosen bezüglich des Marktwachstums unsererseits; in der Vergangenheit war unsere Rentabilität nicht durchgängig stabil und Rentabilität wird auch in Zukunft möglicherweise nicht erreicht oder gewahrt; die langwierigen und unvorhersehbaren Vertriebszyklen bei Neukunden; die Art der inhärenten Haftungsrisiken unseres Geschäfts; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu integrieren und zu binden; unsere Fähigkeit, erfolgreiche Beziehungen zu unseren Vertriebs- und Technologiepartnern zu unterhalten; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; unsere Fähigkeit, mit dem Wettbewerbsdruck umzugehen; potenzielle Haftpflicht im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit und Sicherheit personenbezogener Daten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen sowie andere Risiken, die in den Unterlagen näher beschrieben sind, die wir bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht haben, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr, der am 26. Februar 2021 bei der SEC eingereicht wurde. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen unsere Ansichten am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung unserer Ansichten zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Alle Everbridge-Produkte sind Warenzeichen von Everbridge, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- oder Unternehmensnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

