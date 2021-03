Die durchgängige CEM-Plattform von Everbridge kann schnell modulweise implementiert werden und unterstützt Hunderte von Anwendungsfällen mit positivem ROI. Dazu zählen:

CEM für die Sicherheit von Menschen und Leben - Erfüllen der Fürsorgepflicht für Kunden, Mitarbeiter vor Ort und in der Ferne, Reisende und Außendienstmitarbeiter

CEM für Betriebs- und Geschäftskontinuität – Raschere und reibungslose Unternehmens- und Betriebsabläufe

CEM für das Lieferkettenrisiko – Steuern und Optimieren von Lieferketten und Lieferwegen

CEM für intelligente Unternehmen – Beschleunigen der digitalen Transformation durch intelligente Automatisierung, sicheres IoT-Management, Big Data und moderne Analytik

CEM für Digitales: IT-Störfälle und Cybersicherheit – Schutz von Marke und Reputation eines Unternehmens und Ausfallsicherheit für IT-Systeme in einer immer virtuelleren Welt

Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG) meldete heute die Erweiterung seiner durchgängigen marktführenden und weltweiten SaaS-Plattform für das Critical Event Management und präsentiert damit eine äußerst umfassende integrierte Suite digitaler und physischer Resilienzlösungen für weltweit agierende Organisationen, die sich auf die „neue Normalität“ in der Welt nach der Pandemie vorbereiten.

Da die Art und Weise, wie Unternehmen eine Krise steuern, auf sie reagieren und sie abmildern, digital transformiert, der Umsatz geschützt und gleichzeitig die Kosteneffizienz gesteigert wird, bietet das Critical Event Management (CEM) verschiedene unverzichtbare Standards und Best Practices, die zukunftsorientierte CEO und Vorstände zunehmend in die Steuerung des von ungeplanten Ereignissen ausgehenden operationellen Risikos einbinden. Die erweiterte CEM-Softwaresuite von Everbridge bietet Unternehmen eine sehr umfassende durchgängige Betriebsumgebung für einen Closed-Loop-Ansatz durch „Einschätzen, Lokalisieren, Handeln und Analysieren“zur Steuerung kritischer Ereignisse in einer zunehmend unbeständigen und unsicheren globalen Bedrohungslandschaft und ermöglicht dabei einen erheblichen Return on Investment (ROI) durch die Steigerung von Umsätzen und Reduzierung von Kosten.

„Heute zeigt sich mehr denn je, dass eine nahtlose Kommunikation, Zusammenarbeit und vollständige Übersicht über alle Assets - Infrastruktur, Digitales, Systeme und Mitarbeiter – unverzichtbar für die Entscheidungsfindung und Minderung der finanziellen und personellen Kosten unvorhergesehener Ereignisse ist“, heißt es in einem Bericht vom März 2021 mit dem Titel: Strategic Focus: Critical Event Management For EHS And Risk Management von Verdantix. „Lösungen für das Critical Event Management (CEM) helfen Unternehmen, solche unvorhergesehenen Ereignisse zu steuern und effektiv darauf zu reagieren, sodass die Resilienz sichergestellt und Leben gerettet werden kann.“

Inzwischen setzen mehr als 5.600 Unternehmen weltweit in Bezug auf den Schutz ihrer Mitarbeiter sowie schnellere Abläufe in ihren Unternehmen auf Everbridge. Die CEM-Plattform von Everbridge nutzt über 450 sofort einsatzbereite, vordefinierte Integrationsschnittstellen und über 25.000 Quellen für Risikodaten, damit Unternehmen Klarheit gewinnen, schneller handeln und die Ergebnisse verbessern können. Everbridge zählte einige der größten Firmen und Marktführer in ihren jeweiligen Branchen zu seinem Kundenstamm, darunter Fortune-1000-Unternehmen wie Bristol Myers Squibb, Cisco, CVS Health, Goldman Sachs, Tiffany & Co., Walgreens und Versicherungsträger wie Anthem, den Chemiekonzern Dow und das Telekommunikationsunternehmen Nokia sowie einige im Silicon Valley angesiedelte führende Technologiekonzerne, weltweite E-Commerce-Firmen, Streaming-Medien-Dienste, Öl- und Erdgasanbieter, Hotel- und Gastgewerbeketten, die Automobilbranche, Kurierdienste, die Bereiche Luft- und Raumfahrt und Verteidigungstechnologie, Luftverkehr und große Autovermietungen.

„Jedes Unternehmen hat einzigartige betriebliche Merkmale - eine Kombination aus Technologien, räumlichen Standorten, Lieferketten, Marken und insbesondere Mitarbeitern - die sich alle permanent verändern“, sagte Ajay Nigam, Chief Product Officer bei Everbridge. „Angesichts der mit der Zukunft der Arbeit, dem Internet der Dinge (IoT), Big Data und 5G verbundenen wachsenden Herausforderungen und Chancen bietet Everbridge eine sehr umfassende Suite von Softwarelösungen, mit der Unternehmen über eine einheitliche Plattform die Art und Weise, wie sie Leben retten und ihre physischen und digitalen Abläufe am Laufen halten, digital transformieren können, indem sie Risikoinformationen mit den automatisierten Tools abbilden, um den gesamten Lebenszyklus einer Krise oder Störung zu steuern.“

Die erweiterten CEM-Lösungen von Everbridge umfassen:

CEM für die Sicherheit von Menschen und Leben – die flexibelste, robusteste und skalierbarste Softwarelösung rund um die Fürsorgepflicht für die Sicherheit von Personen an allen Orten der Welt. Everbridge ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie von Unternehmen für die Zukunft der Arbeit im Zuge der Umstellung auf Remote-Arbeit und Neugestaltung der physischen Arbeitsplätze. Everbridge unterstützt Organisationen bei:

der Fürsorgepflicht für Kunden, Mitarbeiter vor Ort und in der Ferne, Reisende und Außendienstmitarbeiter

Engagement und Bindung von Mitarbeitern

Reiserisikomanagement (Travel Risk Management) und Schutz von Führungskräften

Erholung und Gesundheitsprüfungen im Zusammenhang mit COVID-19

CEM für Betriebs- und Geschäftskontinuität – für raschere und reibungslose Unternehmens- und Betriebsabläufe. Da Unternehmen zunehmend auf Informationstechnologie angewiesen sind, müssen sie neu überlegen, wie sie unerwarteten Unterbrechungen standhalten können. Everbridge vermittelt Verantwortlichen für Geschäftskontinuität und Sicherheit ein einheitliches Lagebild und bietet automatisierte Tools, um Folgendes zu steuern:

weltweite Sicherheit

Geschäftsabläufe

Störfallmanagement

Krisenaktivierung und Aufgabenzuweisungen

CEM für das Lieferkettenrisiko – Steuern und Optimieren von Lieferketten und Lieferwegen. Im Zuge der zunehmenden Komplexität von Lieferketten sind Produktionszentren, Vertriebsrouten und Kundenstandorte einem erhöhten Risiko durch viele verschiedene Arten von Ereignissen und Störungen ausgesetzt. Eine weltweite Pandemie, überlastete Seewege, das Wetter, politische Unruhen und Transportverzögerungen können Unternehmen dem Risiko von unnötigen Stillständen, Speditionsgebühren sowie unerfüllter Kundenerwartungen, Nachfrage oder Serviceanforderungen aussetzen. Everbridge ermöglicht Experten für Sicherheit und Lieferketten Folgendes:

Erkennen von Lieferanten, Routenunterbrechungen und optimierten Routen

Automatisierte Bedrohungserkennung

Automatisierte Reaktion auf Bedrohungen

Visualisieren von Lieferkettenrisiken

CEM für intelligente Unternehmen – Beschleunigen der digitalen Transformation durch intelligente Automatisierung, sicheres IoT-Management, Big Data und moderne Analytik. Da 5G mindestens eine Million Geräte pro Quadratkilometer unterstützen kann und die Anzahl von IoT-Geräten Erwartungen zufolge annähernd 75 Milliarden bis zum Jahr 2025 betragen wird, können Unternehmen mithilfe von Everbridge riesige elektronische Datenmengen wie IoT-Sensoren nutzen, um die Methoden zur Verwaltung der Sicherheit ihrer Mitarbeiter, Kunden, Patienten, Einsatzkräfte, Anwohner und Besucher sowie die Resilienz ihrer Betriebsabläufe und Lieferkette digital zu transformieren. CEM für intelligente Unternehmen von Everbridge bietet:

Funktionen für Kommandozentralen und Visualisierung

Integrierte Sicherheit

Steuerung von IoT-Geräten und Integration von Wearables

Alarm-Management

CEM für Digitales: IT-Störfälle und Cybersicherheit - Schutz von Marke und Reputation eines Unternehmens und Ausfallsicherheit für IT-Systeme in einer immer virtuelleren Welt. Die erheblich gestiegene Nutzung digitaler Dienste hat den Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet, gleichzeitig aber auch zu neuen Schwachstellen und einer viel größeren Bedrohungslandschaft geführt. CEM für Digitales von Everbridge ermöglicht:

Management größerer Störfälle

Veränderungen für Anwendungen und Infrastruktur

Cybersicherheit

IT-Sicherheitsoperationen

Gemäß dem Bericht von Forrester The Total Economic Impact™ of Everbridge CEM Platform: Cost Savings and Business Benefits Enabled by a CEM Platform (mit COVID-19-Ergänzung von März 2021), der auf einer Analyse basiert, welche die Betrachtung einer Cashflow-Analyse (risikobereinigte Schätzungen) durch ein multinationales Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen zugrunde legt, beträgt die Amortisationszeit einer bereitgestellten CEM-Plattform etwa drei Monate. Weiter heißt es in dem Bericht: „Alle befragten Führungskräfte gaben Forrester gegenüber an, dass Everbridge ihnen während kritischen Ereignissen bei der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und des Umsatzes geholfen hat.“

Die Bedeutung von Lösungen für das Management kritischer Ereignisse wird auf dem virtuellen Führungsgipfel von Everbridge, COVID-19: Road to Recovery (R2R) im Frühjahr 2021thematisiert, der am 26. und 27. Mai stattfindet. Everbridge gab heute außerdem bekannt, dass der 42. Präsident der USA, Bill Clinton, eine Keynote auf dem zweitägigen weltweiten Symposium halten wird, das sich mit Resilienzstrategien und Best Practices befasst, während Unternehmen, Regierungen und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt angesichts der anhaltenden Coronavirus-Pandemie eine Erholung und Rückkehr zur Normalität anstreben. Um mehr zu erfahren und sich für die Veranstaltung anzumelden, klicken Sie bitte hier.

