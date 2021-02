Everest Group zeichnet L&T Technology Services als „Leader“ für seine Angebote im Bereich Industrie 4.0 aus

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), Indiens führendes rein ingenieurtechnisches Serviceunternehmen, wurde von dem Beratungs- und Forschungsunternehmen Everest Group als „Leader“ für Entwicklungs- sowie Verifizierungs- und Validierungsdienstleistungen im Bereich Industrie 4.0 ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210203005499/de/

Everest Group: “LTTS has a strong ability to drive a high level of innovation around Industry 4.0 that customers recognize”

In ihrem Bericht „PEAK Matrix® for Industry 4.0 Service Provider 2020“ („PEAK Matrix® für Industrie-4.0-Dienstleister 2020“) hat die Everest Group anhand verschiedener Parameter wie Marktakzeptanz, Portfoliomix, gelieferter Mehrwert, Innovation und Investitionen, Lieferpräsenz sowie Vision und Strategie LTTS als eines der sechs führenden Unternehmen auf dem Markt identifiziert.

Laut der Everest Group verfügt LTTS über eine ausgeprägte Fähigkeit, ein hohes Maß an von Kunden geschätzten Innovationen rund um das Thema Industrie 4.0 voranzutreiben. Dies wird durch solide Investitionen in den Aufbau einer dedizierten Infrastruktur, die Entwicklung eines starken Partner-Ökosystems und die Verbesserung der IP-Assets für Industrie-4.0-Services unterstützt.

Ziel der PEAK-Matrix ist, eine datengestützte Bewertung von Dienstleistungs- und Technologieanbietern auf der Grundlage ihrer Gesamtkompetenz und ihres Markteinflusses in verschiedenen globalen Dienstleistungsmärkten vorzunehmen und diese in die Kategorien „Leaders“ (führende Anbieter), „Major Contenders“ (Wesentliche Herausforderer) und „Aspirants“ (Anwärter) einzuordnen.

„Der Fokus von LTTS auf Entwicklung sowie Verifizierung und Validierung (V&V) im Bereich Industrie 4.0 zeigt sich darin, dass diese Servicefunktion über 50% des Umsatzes des Unternehmens mit Industrie-4.0-Dienstleistungen ausmacht“, so Akshat Vaid, Vice President der Everest Group. „Die zielgerichteten Investitionen des Unternehmens in die Infrastruktur der V&V-Labore und Exzellenzzentren (CoEs) für Zukunftsthemen wie IIoT, KI/ML (maschinelles Lernen), Cloud-Engineering, Robotik und Cybersecurity haben die Positionierung des Unternehmens bei Firmen als zuverlässiger Industrie-4.0-Dienstleister deutlich erhöht.“

„Darüber hinaus spiegelt sich der Fokus von LTTS auf die Entwicklung von geistigem Eigentum in einer Reihe von Lösungen wider, darunter modulare Rahmenwerke und Plattformen wie Aikno, nB-oN und DFX. Diese helfen Unternehmen, die Produktivität und die Geschwindigkeit von Industrie-4.0-Initiativen zu erhöhen. Die Vision von LTTS in diesem Bereich und die gezielten Investitionen haben dem Unternehmen zu einer starken Wachstumsdynamik in diesem Markt verholfen“, fügte Herr Vaid hinzu.

Amit Chadha, stellvertretender CEO und Vorstandsmitglied bei L&T Technology Services, sagte: „Die Fortschritte in der Industrie-4.0-Landschaft haben eine starke Zugkraft entwickelt, und Unternehmen aus allen Branchen haben das wahre Potenzial erkannt. Mit einer ausgeprägten Ingenieur-DNA in Kombination mit unserer Führungsposition bei Ingenieurdienstleistungen hat LTTS eine Vorreiterrolle bei der Einführung bahnbrechender Innovationen in diesem Bereich übernommen. Wir freuen uns sehr über diese jüngste Auszeichnung durch ein unabhängiges, weltweit anerkanntes Forschungsinstitut wie die Everest Group und sind fest entschlossen, neue Maßstäbe im Bereich Industrie 4.0 zu setzen.“

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Stammkunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 53 der weltweit führenden F & E-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 16.000 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 62 Innovationslabore verteilt sind (Stand: 31. Dezember 2020).

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210203005499/de/

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com



Tel.: +91 806767 5707