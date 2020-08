Everest Re wird eine konstante Dividende ausschütten

Der Rückversicherer Everest Re Group Ltd. (ISIN: BMG3223R1088, NYSE: RE) schüttet eine Quartalsdividende von 1,55 US-Dollar aus. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 16. September 2020 (Record date: 2. September 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern somit 6,20 US-Dollar. Das entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 217,31 US-Dollar (Stand: 19. August 2020) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,85 Prozent.

Everest Re ist als Rückversicherer tätig. Das Unternehmen ist 1973 gegründet worden. Als früheres Unternehmen unter dem Namen Prudential Reinsurance Company wurde die Firma im Oktober 1995 von Prudential an der Börse platziert. Der heutige Firmensitz ist in Hamilton, Bermuda. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 2,24 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 190,88 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 332,87 Mio. US-Dollar), wie am 5. August berichtet wurde.

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 21,50 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 8,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. August 2020).

Redaktion MyDividends.de