Evergrande kann Jahresabschluss nicht fristgerecht veröffentlichen

Hongkong (Reuters) - Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande sieht sich nicht in der Lage, seine Jahresbilanz wie vorgeschrieben bis Ende März zu veröffentlichen.

Damit verstößt Evergrande gegen Börsenregeln. Wirtschaftsprüfer müssten zusätzliche Kontrollen vornehmen wegen der drastischen Veränderungen in der Geschäftstätigkeit seit der zweiten Jahreshälfte 2021, begründete der Immobilienentwickler am Dienstag die Verzögerung. Der Jahresabschluss werde veröffentlicht, sobald es nach Beendigung der Bilanzprüfung praktikabel sei. Bis dahin bleibe der Handel mit Evergrande-Aktien ausgesetzt.

Den einstigen Star der chinesischen Wohnungsbau-Branche drückt eine Schuldenlast von mehr als 300 Milliarden Dollar. Nach Einschätzung von Analysten wird die Verschiebung des Jahresabschlusses von Evergrande die Stimmung im Immobiliensektor weiter eintrüben. In den vergangenen Monaten wurde der Sektor in China hart in Mitleidenschaft gezogen, denn Sorgen um die Liquiditätslage und die finanzielle Gesundheit vieler Immobilienfirmen hatten Investoren in Scharen dazu veranlasst, sich von Aktien und Anleihen zu trennen. Die Furcht ging um, dass Ausfälle von Anleihen und Krediten Schockwellen an den globalen Finanzmärkten auslösen könnten.

Die beiden in Hongkong gelisteten Töchter von Evergrande, die China Evergrande New Energy Vehicle Group und die Evergrande Property Services Group, kündigten ebenfalls an, dass sich die Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen verzögern werde. Das japanische Bankhaus Nomura merkte in einer Studie an, dass bis Montagabend bereits neun in Hongkong gelistete Immobilienentwickler, darunter Evergrande, ihr jeweiliges Datum für die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse noch nicht bekannt gegeben hätten. Unternehmen müssen das Veröffentlichungsdatum mindestens sieben Werktage vor Bekanntgabe ihrer Zahlen mitteilen.

Evergrande hatte in den vergangenen Monaten Zinsen für Auslands-Anleihen nicht mehr fristgerecht bedienen können. Bei internationalen Investoren stand der Konzern zuletzt mit rund 20 Milliarden Dollar im Verzug. Zinszahlungen auf diese Anleihen galten allesamt als überfällig. Evergrande hatte zuletzt Mühe, Lieferanten und Gläubiger auszuzahlen und Projekte und Häuser fertigzustellen. Inzwischen soll die Provinzregierung von Guangdong, wo Evergrande seinen Stammsitz hat, eine Restrukturierung leiten. Evergrande hatte im Dezember einen Risikomanagement-Ausschuss eingerichtet, in dem vor allem Mitglieder von Staatsunternehmen sitzen.