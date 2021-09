Eversource Energy zahlt Dividende aus

Der amerikanische Energiekonzern Eversource Energy (ISIN: US30040W1080, NYSE: ES) zahlt eine konstante vierteljährliche Dividende von 60,25 US-Cents je Aktie an die Investoren. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 30. September 2021 (Record date: 16. September 2021).

Eversource Energy zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 2,41 US-Dollar Dividende. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 91,66 US-Dollar (Stand: 1. September 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,63 Prozent. Im Februar 2021 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (56,75 Cents) eine Anhebung der Dividende um 6,2 Prozent.

Eversource Energy betreut in den USA rund 4,3 Mio. Energiekunden in Connecticut, Massachusetts und New Hampshire. Es werden rund 9.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. Juni) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,95 Mrd. US-Dollar) sowie einen Nettogewinn von 264,52 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 252,23 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 29. Juli 2021 mitgeteilt wurde.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2021 auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 5,95 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 31,18 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. September 2021).

Redaktion MyDividends.de