In diesem ersten Programm seiner Art werden Tausenden von Menschen mit Herzinsuffizienz evidenzbasierte Inhalte, Ressourcen und Werkzeuge zur Verfügung gestellt

Evidation Health und das American College of Cardiology (ACC) gaben heute bekannt, dass sie ihre Kräfte bündeln, um gemeinsam das Programm “Achievement for Heart Health” zu entwickeln und einzuführen. Dabei handelt es sich um Dabei handelt es sich um ein Angebot, sich selbst aktiv mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen, das auf der Achievement-Plattform von Evidation aufbaut und es Einzelpersonen einfacher als je zuvor macht, ihre kardiovaskuläre Gesundheit außerhalb von Kliniken besser zu verstehen und sich mit ihr zu beschäftigen.

Achievement for Heart Health ist ein individualisiertes, kuratiertes Gesundheitsprogramm, das von einem ACC-Expertenteam mitentwickelt wurde und Einzelpersonen die Möglichkeit bietet, ihre Herzgesundheit von einem beliebigen Ort aus besser zu überwachen. Durch das Programm, das sich anfänglich auf Herzinsuffizienz konzentrieren wird, werden Einzelpersonen in die Lage versetzt, kontinuierlich und bequem von zu Hause aus Daten zu überwachen, die für ihre kardiovaskuläre Gesundheit relevant sind, und daraus zu lernen. Dabei können Einzelpersonen Aktivitäts-, Schlaf-, Blutdruck- und Symptomdaten austauschen, wozu auch App- und Wearable-Daten gehören, sofern dafür eine Zustimmung erteilt wurde. Die Teilnehmer erhalten außerdem personalisierte und evidenzbasierte Lerninhalte zu Themen wie Herzmedikamente, Ernährung und Stressbewältigung von CardioSmart, dem ACC-Programm zur Einbeziehung von Patienten, das eine Bibliothek mit Ressourcen zur Herz-Kreislauf-Gesundheit sowie Tools zur Patientennavigation zur Unterstützung von Besuchen bei Gesundheitsdienstleistern umfasst.

“Das Programm Achievement for Heart Health wird dem ACC und unseren Forschungspartnern helfen, den komplexen, individuellen Weg von Patienten mit Herzinsuffizienz besser zu verstehen, wobei das Ziel darin besteht, das Leben der Patienten mit einer der häufigsten kardiovaskulären Erkrankungen, von der die Amerikaner heute betroffen sind, zu verbessern”, sagte ACC Chief Innovation and Science and Quality Officer John S. Rumsfeld, M.D., Ph.D., FACC. “Die Kombination der Evidation-Plattform mit der klinischen und wissenschaftlichen Expertise des ACC wird bahnbrechende Möglichkeiten zur Umgestaltung der kardiovaskulären Versorgung und zur Verbesserung der Herzgesundheit und der Behandlungsergebnisse eröffnen.”

“Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit dem ACC, das bereits Vorreiter bei der digitalen Transformation der kardiovaskulären Versorgung ist, um den Zugang der Menschen zum erstklassigen Fachwissen, der Forschung und den Bildungsressourcen des ACC auf einer breiten Basis zu erweitern”, sagte Deborah Kilpatrick, Ph.D., Co-CEO von Evidation. “Wir freuen uns zusammen mit dem ACC auf die Zusammenarbeit mit Forschern und Sponsoren, die sich für die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen einsetzen, die den Patienten in ihrem täglichen Leben unmittelbar zugute kommen.”

Das Programm Achievement for Heart Health wird Kooperationspartnern offen stehen, die dem Evidation-Modell “Consent per use” folgen, bei dem die Teilnehmer für jedes Programm, an dem sie teilnehmen, ihre Einwilligung erklären und eine Vergütung für ihren Beitrag zur Forschung erhalten. Achievement - die App und das Netzwerk von Evidation mit fast 4 Millionen Personen - bildet die größte und demografisch und geografisch vielfältigste vernetzte Kohorte in den Vereinigten Staaten, die 50 Bundesstaaten und 9 von 10 Postleitzahlbezirken landesweit repräsentiert.

Das ACC und Evidation laden Kooperationspartner ein, die ein Interesse an der Entwicklung neuer Lösungen haben, die es Einzelpersonen ermöglichen, besser mit ihrer Herzgesundheit umzugehen, sich an partner@evidation.com zu wenden.

Über Evidation

Evidation erfasst Gesundheitsdaten im Alltag und ermöglicht es jedem, bei bahnbrechenden Forschungs- und Gesundheitsprogrammen mitzuwirken. Die Achievement-Plattform von Evidation, die auf dem Schutz der Privatsphäre ihrer Nutzer und der Kontrolle über freigegebene Gesundheitsdaten basiert, genießt das Vertrauen von Millionen von Menschen und generiert Daten mit beispielloser Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Präzision. Wir kooperieren mit führenden Gesundheitsunternehmen, um Gesundheit und Krankheit auch außerhalb von Kliniken zu verstehen. Ganz im Sinne unserer Mission, jeden zu befähigen, an besseren Gesundheitsergebnissen teilzuhaben, arbeitet Evidation daran, den Menschen eine individualisierte, proaktive, leicht zugängliche und schnellere Gesundheitsversorgung zu bieten. Evidation Health wurde 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und unterhält weitere Niederlassungen rund um den Globus. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie evidation.com, oder folgen Sie uns auf Twitter @evidation.

Über das American College of Cardiology

Das American College of Cardiology hat die Vision von einer Welt, in der Innovation und Wissen die kardiovaskuläre Versorgung und deren Ergebnisse optimieren. Das College bildet die berufliche Heimat für das gesamte kardiovaskuläre Pflegeteam und hat sich mit seinen 54.000 Mitgliedern der Aufgabe verschrieben, die kardiovaskuläre Pflege zu verändern und die Herzgesundheit zu verbessern. Das ACC verleiht Zertifikate an Herz-Kreislauf-Fachleute, die strenge Qualifikationen erfüllen, und ist führend bei der Gestaltung der Gesundheitspolitik sowie von Standards und Richtlinien für die Gesundheitsfürsorge. Das College engagiert sich auch in der professionellen medizinischen Ausbildung, kümmert sich um die Verbreitung von Ergebnissen aus der kardiovaskulären Forschung durch seine weltweit renommierten JACC-Journale, betreibt nationale Register zur quantitativen Erfassung und Verbesserung der Gesundheitsversorgung und bietet Krankenhäusern und Institutionen Akkreditierungen im Herz-Kreislauf-Bereich an. Weitere Informationen sind zu finden unter acc.org.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201216005799/de/

Matt Miller

matt@crosscutstrategies.com