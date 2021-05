EVONIK - Abwärtstrendlinie als Sprungbrett

Evonik Industries AG - WKN: EVNK01 - ISIN: DE000EVNK013 - Kurs: 29,180 € (XETRA)

In den letzten Monaten überwand die Evonik-Aktie die übergeordnete, mehrjährige Abwärtstrendlinie und erreichte den markanten Kursziel- und Widerstandsbereich von 30,65 bis 31,64 EUR. Dort wurde die Chance des Ausbruchs aus einem per se bullischen Dreieck allerdings nicht genutzt und so setzt die Aktie seit April an die überwundene Abwärtstrendlinie zurück.

Pullback an Abwärtstrendlinie bietet Chancen

Auf der Unterseite ist der Bereich um 28,50 EUR aktuell ein wichtiger Support, von dem der Wert nach dem erfolgreichen Rücklauf an die Trendlinie wieder nach Norden drehen dürfte. Schon ein Anstieg über das Zwischenhoch bei 29,66 EUR würde dabei ein bullisches Signal auslösen und eine Aufwärtsbewegung bis 30,65 EUR einleiten können.

Oberhalb der Kurszielmarke würden die Chancen der Bullen auf einen Ausbruch über 31,00 EUR enorm steigen. Diese Hürde sollte im weiteren Verlauf überschritten und die Hürde bei 31,64 EUR erreicht werden. Darüber wäre das nächste langfristige Kaufsignal aktiv und zunächst mit einer Aufwärtswelle bis 32,77 und 33,00 EUR zu rechnen.

Unterhalb von 28,46 EUR könnte es dagegen zu einem Abtauchen bis 27,59 EUR kommen, ehe sich der übergeordnete Aufwärtstrend durchsetzen sollte.

Evonik Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)