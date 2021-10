EVONIK - Aktie mit Schlagseite

Evonik Industries AG - WKN: EVNK01 - ISIN: DE000EVNK013 - Kurs: 26,900 € (XETRA)

Nach dem Ausbruch über den markanten Widerstand bei 25,35 EUR startete die Evonik-Aktie zu Jahresbeginn noch einmal durch, überwand die Kursbarriere bei 27,59 EUR und stieg bis 31,00 EUR.

Dort schloss sich eine flaggenförmige Korrektur an, die allerdings nur einmal an der Unterstützung bei 27,59 EUR nach oben abprallte und diese schon kurz darauf Mitte September unterschritt. Gleichzeitig wurde dabei auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen und so ein übergeordnetes Verkaufssignal gebildet.

Das erste Ziel dieses Shortsignals bei 26,24 EUR wurde schon einmal erreicht und wird aktuell nach einer schwachen Erholung wieder angesteuert. Darunter stünde ein Kursrutsch an das Vorjahreshoch bei 25,35 EUR an. Hier wäre eine Erholung zu erwarten. Sollte diese aber ausbleiben oder zu schwach ausfallen, könnte es in den nächsten Tagen schon zu weiteren Verlusten bis an den Support bei 23,87 EUR kommen.

Können die Supportmarken bei 26,75 und 26,24 EUR dagegen wider Erwarten verteidigt werden, bestünde zunächst die Chance auf eine Erholung bis 28,11 EUR. Darüber würde die Aktie auch für Anleger wieder interessant und eine Erholung bis 29,30 EUR möglich.

Evonik Chartanalyse (Tageschart)

